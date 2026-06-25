Hitzewelle: Über 200 hitzebedingte Todesfälle seit Sonntag in Spanien

Extremhitze treibt die Sterbezahlen in Spanien wieder einmal rasant nach oben – doch an der Mittelmeerküste und auf Mallorca bleiben Touristen und Einwohner weitgehend verschont.
Madrid - Die erste Hitzewelle des Sommers hat in Spanien nach einer offiziellen Schätzung innerhalb von vier Tagen mehr als 200 Menschenleben gefordert. Zwischen Sonntag und Mittwoch sei eine Übersterblichkeit von 212 Todesfällen registriert worden, teilte das System zur Überwachung der täglichen Sterblichkeit der Universität Carlos III in Madrid mit. Diese werden den ungewöhnlich hohen Temperaturen von bis zu gut 45 Grad zugeschrieben.