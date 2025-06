1 Badewetter in Deutschland. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Temperaturen steigen rasant an, Jacken und Regenschirme können zu Hause bleiben. Allerdings ist das Ende der Hitzewelle schon in Sicht.











Offenbach - Badewetter in Deutschland: Hochsommerliches Wetter breitet sich in den nächsten Tagen aus. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach kündigte Temperaturen mit teils deutlich über 30 Grad an. Bis mindestens Samstag gibt es reichlich Sonnenschein, dann beenden vielerorts Gewitter die erste kleine Hitzewelle des Jahres.