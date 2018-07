Hitzewelle erwartet Stuttgart steuert auf die 30-Grad-Marke zu

Sommer, Sonne, Hitze: In der kommenden Woche werden in Stuttgart und der Region Temperaturen weit über 30 Grad erwartet und damit die bislang heißesten Tage des Jahres.

Stuttgart - Sommer, Sonne und Gluthitze - pünktlich zu Beginn der „Hundstage“ klettern die Temperaturen im Südwesten wieder. „Wir erwarten die bislang heißesten Tage des Jahres“, sagte Clemens Steiner, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart. Mit Temperaturen bis zu 35 Grad soll es vor allem am Donnerstag und Freitag in der Kurpfalz hochsommerlich heiß werden. Aber auch in den übrigen Landesteilen kommt der Hochsommer noch einmal richtig auf Touren.

Am Montag ziehen zunächst noch einzelne Schauer und Gewitter über der Schwäbischen Alb und Oberschwaben ab. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken machen die Temperaturen aber bereits einen kleinen Sprung aufwärts und erreichen nach einem regenreichen Wochenende wieder bis zu 31 Grad. „Das wär’s dann erstmal mit dem schlechten Wetter. Dann beginnt die Hitzewelle“, sagte Steiner mit Blick auf die „Hundstage“.

Temperaturen steigen bis zum Wochenende langsam an

Sie gelten als heißeste Zeit des Sommers und dauern vom 23. Juli bis zum 23. August. Das Erscheinen des „Hundssterns“ Sirius am Morgenhimmel brachten die alten Griechen mit der sommerlichen Hitze in Verbindung.

Laut Prognose sollen die Temperaturen unter der Woche langsam ansteigen - in Stuttgart etwa auf bis zu 34 Grad am Freitag. Dazu wird es verbreitet sonnig. „Die Waldbrandgefahr wird sich spätestens ab Mittwoch wieder zuspitzen, sagte Steiner. In vielen Landesteilen sei dann die zweithöchste bis höchste Warnstufe zu erwarten.