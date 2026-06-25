Hitzewelle in Stuttgart: So kalt ist es in Bus und Bahn – doch was ist gesund?

Stuttgart ächzt unter den Temperaturen von bis zu 37 Grad. Für eine kurze Abkühlung sorgt oft die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Doch wie kalt sollte es dort wirklich sein?
Laut Deutschem Wetterdienst sollen die Temperaturen bis auf 37 Grad im Stuttgarter Talkessel steigen. Gefühlt scheinen es sogar bis zu 40 Grad zu sein. Da sind die Fahrgäste froh, wenn sie in die klimatisierten Busse und Bahnen steigen können. Doch wie kalt ist es in den öffentlichen Verkehrsmitteln eigentlich wirklich? Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) und die Deutsche Bahn geben einen gemeinsamen Richtwert vor. Doch aufgrund unzähliger, äußerer Faktoren kann dieser nicht immer eingehalten werden.