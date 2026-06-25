Hitzewelle in Stuttgart: So kalt ist es in Bus und Bahn – doch was ist gesund?

Stuttgart ächzt unter den Temperaturen von bis zu 37 Grad. Für eine kurze Abkühlung sorgt oft die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Doch wie kalt sollte es dort wirklich sein?

Laut Deutschem Wetterdienst sollen die Temperaturen bis auf 37 Grad im Stuttgarter Talkessel steigen. Gefühlt scheinen es sogar bis zu 40 Grad zu sein. Da sind die Fahrgäste froh, wenn sie in die klimatisierten Busse und Bahnen steigen können. Doch wie kalt ist es in den öffentlichen Verkehrsmitteln eigentlich wirklich? Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) und die Deutsche Bahn geben einen gemeinsamen Richtwert vor. Doch aufgrund unzähliger, äußerer Faktoren kann dieser nicht immer eingehalten werden.

Grundsätzlich empfiehlt das Ministerium für Soziales, Arbeit und Gesundheit Baden-Württemberg, dass Menschen mit Risikofaktoren wie Ältere, Personen mit Vorerkrankungen, Schwangere und Kleinkinder nicht dauerhaft einer Temperatur von mehr als 25 Grad Celsius ausgesetzt sind. Vor allem bei einer Hitzewelle, wie sie derzeit herrscht, können Klimaanlagen eine willkommene Abkühlung von Innenräumen darstellen. „Sie bergen jedoch auch Risiken für die Gesundheit“, warnt Pressesprecherin Theresa Osterholzer.

Denn rasche, starke Temperaturwechsel zwischen Hitze im Freien und gekühlter Luft in Räumen können den Körper belasten. Bei Hitze weiten sich die Blutgefäße, damit der Körper die Wärme über die Haut abgeben kann. Beim Betreten eines kalten Raumes ziehen sich die Gefäße zusammen. „Dieser Wechsel kann den Kreislauf, vor allem von vorerkrankten Menschen belasten“, sagt Osterholzer.

Eine Differenz zwischen Innen- und Außentemperatur von sechs Grad Celsius hat sich bewährt. Theresa OsterhoferPressesprecherin des Gesundheitsministeriums

Welche Temperaturen als angenehm empfunden werden, sei bei jedem Menschen unterschiedlich. Richtwerte liefere daher lediglich der Arbeitsschutz. Laut Empfehlungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsklima sollte am Arbeitsplatz möglichst eine Raumtemperatur zwischen 23 und 26 Grad Celsius herrschen. Zu kalt sollte man die Klimaanlage dennoch nicht einstellen. Beim „Einsatz hat sich eine Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen von sechs Grad bewährt“, rät Osterhofer.

Daran orientiert sich auch die SSB. Denn eine konkrete Temperaturvorgabe für die Busse und Stadtbahnen gibt es nicht. Vielmehr „regulieren die Anlagen die Raumtemperatur im Fahrzeug in Abhängigkeit zur gemessenen Außentemperatur“, erklärt Pressesprecherin Birgit Kiefer. Zwar gebe es keinen fest definierten Wert für die Differenz, dieser liege in der Regel aber bei vier bis fünf Grad. Dennoch könnten Fahrgäste gefühlt deutliche Unterschiede wahrnehmen.

In Bussen, Stadtbahnen und S-Bahn ist es knapp fünf Grad kälter im Vergleich zur Außentemperatur

Denn die Temperatur in Bussen und Stadtbahnen sei von unzähligen äußeren Faktoren abhängig. Grundsätzlich seien die Klimaanlagen zu den zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Fahrzeuge gültigen Normen dimensioniert. Diese haben sich über die Jahrzehnte hinweg geändert. So arbeiten die Anlagen der Stadtbahnen und Busse der neuesten Generation mit einem Umluftanteil, „wodurch es sich deutlich kühler anfühlt“, sagt Kiefer.

Auch bei den S-Bahnen können die Fahrgäste gefühlt Unterschiede wahrnehmen, „obwohl alle Fahrzeuge klimatisiert sind“, sagt ein Sprecher der S-Bahn Stuttgart. Allerdings sei kein dauerhafter „Kühlschrank-Effekt“ möglich – und auch nicht gewünscht. Analog zur SSB gelte auch in den S-Bahnen die Faustformel von vier bis fünf Grad unterhalb der Außentemperatur. Immer abhängig davon, „was die Technik leisten kann“.

Vor allem bei konstant hohen Temperaturen wie derzeit dringe beim Öffnen der Türen ständig heiße Luft ins Fahrzeuginnere, „schließlich halten die S-Bahnen im Schnitt alle zweieinhalb Minuten“, erklärt der Bahnsprecher. Das unterbinde die gleichmäßige Kühlung. Hinzu komme, dass Bahnen, die länger stehen oder im Einsatz sind, durch die Außentemperaturen zusätzlich aufgewärmt würden. Eine Rolle spiele daher auch, wie voll der Zug ist, wo sich die Fahrgäste im Zug befinden und zu welcher Tageszeit oder auf welcher Strecke sie sich befinden.