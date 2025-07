1 In Stuttgart ist es so heiß wie seit mindestens 60 Jahren nicht Anfang Juli (Archivbild). Foto: Lichtgut

Der Dienstag stellt in Stuttgart einen neuen Temperaturrekord auf. Die Messwerte strafen auch viele Online-Kommentatoren Lügen.











Anfang Juli war es mindestens seit Jahrzehnten, vielleicht noch nie so heiß wie am Dienstag. Sowohl am Flughafen als auch am Schnarrenberg maß der Deutsche Wetterdienst Rekordwerte.