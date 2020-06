Quarantäne-Pflicht nach Türkei-Urlaub Anwalt klagt gegen Corona-Verordnung

Wer in der Türkei im Urlaub war, muss in Baden-Württemberg zwei Wochen in Quarantäne. Für viele türkischstämmige Menschen bringt das Probleme. Ein junger Rechtsanwalt will sich damit nicht abfinden.