Temperaturen bis fast 40 Grad haben einige Feste, die am Wochenende in Stuttgart geplant waren, zu Fall gebracht – doch nicht alle. Wie sich die Veranstalter auf die Hitze vorbereiten.
Das Stuttgarter Kinderfest, das Stadtteilfest im Veielbrunnen am Marga-von-Etzdorf-Platz in Bad Cannstatt, die Rohracker Hocketse – das sind nur einige der Veranstaltungen, die am kommenden Wochenende in Stuttgart stattfinden sollten, nun aber der extremen Hitze zum Opfer fallen. Angesichts von Temperaturen, die am Samstag und Sonntag fast die 40-Grad-Marke kratzen, werfen viele Veranstalter das Handtuch, um Teilnehmende und Besucherinnen und Besucher vor der Hitze zu schützen. Denn vielerorts sind ausreichend Maßnahmen zur Abkühlung, etwa aufgrund von fehlenden Schattenplätzen, nicht umsetzbar.