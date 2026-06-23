Hitzewelle in Stuttgart: Kinderfest abgesagt – Kommt die MS Experimenta trotz Hitze nach Stuttgart?

Das Stuttgarter Kinderfest wurde aufgrund der hohen Temperaturen abgesagt. Wir klären die Frage, ob das Ausstellungsschiff MS Experimenta wie geplant am Freitag anlegt.
Die Temperaturen klettern auf rekordverdächtigte Höhen. Anfang der Woche erreichten sie in Stuttgart die 35-Grad-Marke. Und im Laufe der Woche soll es noch weiter nach oben gehen. Ausgerechnet in diese Hitzeperiode fallen der Start des Wissenschaftsfestivals (26. Juni bis 5. Juli), das Kesselfestival (26. und 27. Juni) sowie das Stuttgarter Kinderfest, das auf dem Marktplatz gefeiert werden sollte. Nun wurde das für den 28. Juni angekündigte Kinderfest kurzfristig abgesagt.