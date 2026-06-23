Hitzewelle in Stuttgart: Kinderfest abgesagt – Kommt die MS Experimenta trotz Hitze nach Stuttgart?

Das Stuttgarter Kinderfest wurde aufgrund der hohen Temperaturen abgesagt. Wir klären die Frage, ob das Ausstellungsschiff MS Experimenta wie geplant am Freitag anlegt.

Die Temperaturen klettern auf rekordverdächtigte Höhen. Anfang der Woche erreichten sie in Stuttgart die 35-Grad-Marke. Und im Laufe der Woche soll es noch weiter nach oben gehen. Ausgerechnet in diese Hitzeperiode fallen der Start des Wissenschaftsfestivals (26. Juni bis 5. Juli), das Kesselfestival (26. und 27. Juni) sowie das Stuttgarter Kinderfest, das auf dem Marktplatz gefeiert werden sollte. Nun wurde das für den 28. Juni angekündigte Kinderfest kurzfristig abgesagt.

Der Grund für die Absage sei die extreme Hitze, und auf den Veranstaltungsplätzen gebe es nicht genug Schatten und Sonnenschutz, teilte die Stadt Stuttgart mit. „Dieses schöne Fest muss leider ausfallen, weil es viel zu heiß wird. Wir wollen Kinder und Familien nicht zum Spielen auf den Marktplatz einladen, wenn dort Temperaturen von über 35 Grad herrschen“, sagte Maria Haller-Kindler, Kinderbeauftragte der Landeshauptstadt Stuttgart.

MS Experimenta in Bad Cannstatt erwartet

Am 26. Juni wird im Rahmen des Wissenschaftsfestivals auch dass Schiff MS Experimenta in Stuttgart-Bad Cannstatt anlegen. Die fahrende Ausstellung und Experimentierstation ist seit 2020 als Botschafterin der Experimenta in Heilbronn auf Tour. Wirken sich die aktuellen Temperaturen auch auf den Stopp in Stuttgart aus?

Stand am Dienstag: Das Schiff werde planmäßig in Stuttgart-Bad Cannstatt anlegen und die Türen am Freitagmorgen erst für Schulklassen, anschließend für die Besucherinnen und Besucher öffnen, sagt Thomas Rauh, Pressesprecher der Experimenta Heilbronn, auf Anfrage. Es hätten bisher auch keine Schulklassen den geplanten Besuch abgesagt.

„Die Ausstellung und die Aktivitäten finden im Schiffbauch statt und das Schiff ist im Inneren klimatisiert“, erklärt Thomas Rauh. Die Besucherinnen und Besucher würden sich während der Besichtigung unter Deck aufhalten, und an Deck seien auch einige Sonnensegel aufgespannt.

Das Angebot der MS Experimenta richtet sich besonders an Familien mit Kindern im Alter von vier bis zwölf Jahren. Eintritt ohne vorherige Buchung ist am 26. Juni zwischen 13 und 18 Uhr und am 27. Juni zwischen 10 und 19 Uhr möglich. An den anderen Tagen muss im Vorfeld ein Zeitfenster gebucht werden. Der Zugang zum Schiff erfolgt über den Berger Steg oder den Radweg. Besucherinnen und Besucher sollten beachten, dass an diesem Wochenende auch das Kessel Festival auf dem Cannstatter Wasen stattfindet.

Die MS Experimenta ist seit 2020 als Botschafterin der Experimenta in Heilbronn jedes Jahr auf Tour und öffnete in den vergangenen fünf Jahren bereits an mehr als 80 Stationen in Deutschland die Türen. In diesem Jahr steuert das Schiff 20 Orte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen an.

Neuer Termin für das Kinderfest nach den Sommerferien?

Bei den Veranstaltungen des Wissenschaftsfestivals gibt es laut Pressestelle der Stadt Stuttgart zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderungen.

Ob das Stuttgarter Kinderfest nach den Sommerferien nachgeholt wird, werde derzeit von den Veranstaltern geprüft. Weitere Informationen geben die Veranstalter auf der Kinderfest Homepage bekannt www.stuttgarter-kinderfest.de. Das Kinderfest sollte in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfinden und mehr als 50 Vereine und Organisationen sollten daran teilnehmen.