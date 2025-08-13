Hitzewelle in Stuttgart: Im Notfall den Hitzebus alarmieren

Wer keine Wohnung hat, hat wenig Möglichkeiten, der extremen Hitze zu entkommen. Das DRK hilft Obdachlosen. Wie kann man die Helferinnen und Helfer unterstützen?
Es wirkt auf den ersten Blick befremdlich, dass auf Instagram ein Beitrag des DRK-Kältebusses aufploppt, nun, da die Temperaturen wieder bei mehr als 30 Grad Celsius liegen. Aber das hat alles seine Richtigkeit. Denn der Account wird im Sommer für den Hitzebus genutzt. Mit diesem sind Ehrenamtliche wieder in der Stadt unterwegs, um Obdachlosen Hilfe zu leisten, wenn diese unter der Hitze leiden.