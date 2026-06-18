Was für eine Hitze – aber mehrere Seen zwischen Backnang, Schorndorf und Waiblingen versprechen Abkühlung. Wir verraten, was Besucher wissen müssen.
Die Hitzewelle ist da. Mit erwarteten Temperaturen bis zu 36 Grad wird das Wochenende besonders schweißtreibend. Höchste Zeit, sich über die besten Adressen für eine erfrischende Abkühlung zu informieren. Glücklicherweise ist unsere Region reich an naturnahen Bademöglichkeiten. Die erfreuliche Nachricht vorweg: Die Wasserqualität in den allermeisten Badeseen ist in dieser Saison hervorragend.