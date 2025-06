Die enorme Hitzewelle erreicht auch Stuttgart und die Region: Bereits vor der Mittagszeit wurde am Montag in Stuttgart die 30-Grad-Marke geknackt – und es soll noch heißer werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt seit 11 Uhr am Montag für den gesamten Südwesten wegen der steigenden Temperaturen und der mangelnden Abkühlung vor „extremer Hitze“.

Hitzewelle: „Deckel“ schließt heiß-schwüle Luft ein

Ihren Höhepunkt soll die Hitzewelle am Mittwoch erreichen. Dann könnte es im Großraum Stuttgart bis zu 37 Grad, in anderen Teilen Baden-Württembergs sogar bis zu 39 Grad geben, sagte Peter Crouse, Meteorologe beim DWD, unserer Redaktion am Montagmittag.

Der Grund für die Hitzewelle sei ein Einfluss der schwül-heißen Luftmasse, die aus subtropischen Regionen komme, und ein zeitgleiches Hochdruckgebiet, „das über Mitteleuropa parkt“, so der Experte. „Das wirkt wie ein Deckel auf diese Luftmasse.“

Wetter in Stuttgart: Bis zu 37 Grad am Mittwoch möglich

Schon am Montag erwartet Peter Crouse Höchsttemperaturen in Stuttgart von bis zu 34 Grad, am Dienstag soll die Temperatur nochmal um ein Grad klettern, bevor die Hitze am Mittwoch ihren Höhepunkt erreicht.

Abkühlung durch Regen soll es in diesem Zeitraum weitgehend nicht geben. Einzig am Dienstagnachmittag seien vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. Wegen der Trockenheit und der hohen Temperaturen besteht in fast allen Regionen Baden-Württembergs eine sehr hohe Gefahr für Waldbrände.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erwartet der Meteorologe zudem eine sogenannte tropische Nacht. Die Temperaturen sollen in der Nacht dann nicht oder kaum unter die 20-Grad-Marke fallen.

Wetter in Stuttgart: Wann es wieder kühler werden soll

Etwas sinken sollen die Temperaturen dann erst wieder im Verlauf des Donnerstags. „Da wird es am Anfang noch schwül-heiß, im Tagesverlauf gibt es dann aufziehende Wolken mit Schauern und Gewittern, aber immer noch Höchsttemperaturen von 32 Grad“, erwartet der Meteorologe.

Erst am Freitag soll die Höchsttemperatur dann wieder unterhalb der 30-Grad-Marke liegen, der Experte geht von 27 Grad in der Spitze aus.

Hitzewelle: Diese Temperaturen werden in Stuttgart erwartet

Montag: bis zu 34 Grad

Dienstag: bis zu 35 Grad

Mittwoch: bis zu 37 Grad

Donnerstag: bis zu 32 Grad

Freitag: bis zu 27 Grad

„Extreme Hitze“ in Baden-Württemberg: Das empfiehlt der DWD

Mit seiner Warnung vor „extremer Hitz“ hat der DWD einige Empfehlungen an die Menschen in Baden-Württemberg herausgegeben:

Sonne meiden

Anstrengungen vermeiden

Ausreichend Flüssigkeit und Elektrolyte zu sich nehmen

Die anstehende Hitzewelle liegt weit über dem, was für Ende Juni/Anfang Juli normal wäre. Das zeigen die Daten unseres „Klimazentrale“-Projekts. Rufen Sie auf unserer Projektseite die Werte für Ihren Ort ab.

Für alle, die bei der Hitze eine Abkühlung brauchen, haben wir eine Übersicht mit 11 Badeseen rund um Stuttgart zusammengestellt.