1 Ab ans Wasser: das ist das Motto in der aktuellen Hitzewelle. Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

Eine Hitzewelle hat Baden-Württemberg erfasst. Am Montagmorgen wird die 30-Grad-Marke teilweise schon am Vormittag geknackt. Wo ist es derzeit am wärmsten?

Stuttgart - Nicht nur angesichts möglicher Hitzerekorde schauen diese Woche viele Menschen aufs Thermometer. Es ist durchaus sinnvoll, erst die Temperatur zu checken und dann zu überlegen, ob man überhaupt rausgeht und wenn ja, was man dann tun oder besser lassen sollte.

An den ersten Orten im Südwesten werden die 30 Grad bereits am Montagvormittag geknackt. Wo aktuell die höchsten Temperaturen gemessen werden, zeigt unsere Livetabelle. Sie aktualisiert sich mit neuesten Messwerten des Deutschen Wetterdiensts fortlaufend selbst:

Regen könnte gegen die Hitze helfen, ist aber seit einer Woche nicht gefallen. Auch und gerade bei Hitze ist es wichtig, auf die eigene Gesundheit zu achten. Die hohen Temperaturen bringen auch hohe Ozonwerte mit sich, die Warnung vom Wochenende gilt unverändert auch diese Woche.

Immer wieder kommt es wie am Wochenende in Baden-Württemberg zu Badeunfällen. Zudem sind in Corona-Zeiten auch am Wasser oder im Schatten die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.