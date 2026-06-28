In der Kinderklinik in Heilbronn herrschen unzumutbare Zustände, kritisiert eine Mutter, die selbst Krankenschwester ist. Generell gelten Kliniken bundesweit als schlecht vorbereitet.
Ein Aufenthalt im Krankenhaus ist selten eine schöne Sache. In diesen Tagen, bei Temperaturen bis an die 40 Grad, ist er für Patienten aber noch zehrender. Offenbar ist das Problem in der Kinderklinik in Heilbronn besonders gravierend. Das berichten mehrere Personen unabhängig voneinander, Anita D. hat sich deshalb an unsere Zeitung gewandt.