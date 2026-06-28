Ein Aufenthalt im Krankenhaus ist selten eine schöne Sache. In diesen Tagen, bei Temperaturen bis an die 40 Grad, ist er für Patienten aber noch zehrender. Offenbar ist das Problem in der Kinderklinik in Heilbronn besonders gravierend. Das berichten mehrere Personen unabhängig voneinander, Anita D. hat sich deshalb an unsere Zeitung gewandt.

Die Mutter sagt, sie sei „zutiefst besorgt“ und bezeichnet die Zustände in der Klinik in den vergangenen Tagen als „unhaltbar“. D. ist selbst Krankenschwester, hat vor einiger Zeit sogar in der SLK-Kinderklinik gearbeitet - nun nicht mehr. Das Problem habe schon damals bestanden, geändert habe sich nichts, sagt sie.

Ventilatoren wurden Eltern verboten

In den vergangenen Tagen hätten in den Räumen „unerträgliche Temperaturen von fast 40 Grad“ geherrscht. Dass in einer Einrichtung für kranke Kleinkinder und Babys keine Klimatisierung vorhanden ist, ist eine enorme Belastung“, sagt D., deren Tochter im Krankenhaus in Behandlung war.

Eine aus ihrer Sicht relativ einfach zu handhabende Lösung wäre es, wenn Patienten oder deren Angehörige erlaubt werden würde, selbst Ventilatoren aufzustellen. Das sei aber „strikt untersagt“, so D. „Dass das den Eltern verboten wird, ist völlig unbegreiflich und unverantwortlich“, sagt sie. Das Pflegepersonal habe „glücklicherweise“ Ventilatoren, die diese bei der Arbeit auch dringend benötigen, findet sie. Ein Chefarzt habe ihr letztlich erlaubt, einen eigenen Ventilator aufzustellen - aber ihr gehe es auch um andere, sagt D.

Mathias Burkhardt, Sprecher der SLK-Kliniken, beantwortet die Frage danach, ob die Ventilatoren verboten worden seien, nicht. Grundsätzlich sei es möglich, dass Patienten eigene elektrische Geräte mitbringen. „Gleichzeitig darf aber die Sicherheit aller Patienten und Mitarbeitenden nicht gefährdet werden. Aus diesem Grund gelten einige wichtige Einschränkungen beim Mitführen und Verwenden privater Elektrogeräte“, so Burkhardt. Unter anderem brauchen diese eine CE-Kennzeichnung und müssen einwandfrei funktionieren.

Generell gelten öffentliche Gebäude, auch Krankenhäuser, in Deutschland als schlecht gewappnet für die Herausforderungen, die durch zunehmende Hitzeperioden entstehen. Viele Kliniken stehen dabei noch am Anfang. Dabei müssten sie besonders gut wissen, wie gefährlich Hitze ist: An besonders heißen Tagen, müssen meist mehr Patienten behandelt werden.

Die Länder haben keine verbindlichen Pläne. Krankenhäuser sollen eigene Lösungen finden und umsetzen. Vom Bundesgesundheitsministerium gibt es zwar einen Muster-Hitzeschutzplan, darin sind sogar sogenannte Kühlziele für Räume enthalten. Tagsüber soll die Temperatur nicht über 26 steigen, nachts sind 20 Grad vorgesehen. Das erreichen vermutlich die meisten Kliniken nicht.

Auch Gewerkschaft der Ärzte sieht Handlungsbedarf

Auch der Marburger Bund sieht dringenden Handlungsbedarf. Nur ein Drittel der Häuser verfüge über klimatisierte Patientenzimmer, sagte die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft, Susanne Johna, in dieser Woche im ZDF. Operationssäle und Radiologie seien aus technischen Gründen gekühlt, erläuterte sie. Und auch die meisten Intensivstationen seien mittlerweile klimatisiert. „Aber dann hört es auch schon fast auf.“ Ventilatoren seien aus hygienischen Gründen in vielen Krankenhausbereichen problematisch, so Johna. Sie forderte Politik, Architekten und auch Klinikketten dazu auf, Hitzewellen stärker bei der Planung von Gebäuden zu berücksichtigen.

An heißen Tagen kommen mehr Patienten ins Krankenhaus: Besonders Ältere, Kinder und Schwangere sind gefährdet. Foto: Daniel Karmann/dpa

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, forderte Anfang des Sommers ein mehrjähriges Investitionsprogramm in Höhe von 31 Milliarden Euro, das auch Kühltechnik umfassen solle. Wie Susanne Johna kritisierte er fehlende Investitionen der Bundesländer. „Für Klimaanlagen oder andere Kühltechnik bleibt nichts übrig, die Kliniken müssen weiter mit Verschattung, Ventilatoren und Kühl-Akkus improvisieren“, bemängelte er. Außerdem übte er Kritik am Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU). „Sollten sich die Streichungspläne aus dem Bundesgesundheitsministerium durchsetzen, bleiben gekühlte Krankenhäuser illusorisch“, sagte er.

Mathias Burkhardt beteuert, die Klinik in Heilbronn setze alles daran, die Belastung für Patienten so gering wie möglich zu halten. Er verweist auf den Hitzeschutzplan des Hauses. „Gerade den Kindern versuchen wir, wo es geht, durch Kühlung und Lüftung Abhilfe zu schaffen. Dennoch sind auch wir als Krankenhaus den äußeren Bedingungen in gewissem Maße ausgesetzt“, so Burkhardt. Anita D. hingegen findet, dass das Personal in der Zeit, als sie mit ihrer Tochter dort war, ziemlich wenig getan habe. Beispielsweise sei kaum einmal jemand durch die Zimmer gegangen und habe die Rollläden heruntergefahren. Den Plan hält sie deshalb für stark verbesserungswürdig.

„Die betroffenen Familien werden hier einer extremen physischen Belastung ausgesetzt, die den Heilungsprozess massiv gefährdet“, sagt Anita D. Darauf verweist auch Ärzte-Gewerkschafterin Susanne Johna. Wunden heilten bei hohen Temperaturen schlechter. Und bei Hitzewellen stürben Menschen häufiger. Das gelte auch für Krankenhäuser.