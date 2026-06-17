Hitzewelle im Land: Abkühlung via App und Karte

Wohin, wenn die Stadt bei über 30 Grad glüht und die Hitze sich in der eigenen Wohnung staut? Einige Städte im Land haben sogenannte „kühle Orte“ ausgezeichnet. Wie man die findet.
Wissen Sie, wo in ihrer Stadt der nächste Trinkwasserbrunnen steht, wo Sie die Füße ins Wasser strecken, Sie Schatten unter Bäumen finden oder sogar einen kostenlosen Sonnencreme-Spender? Immer mehr Städte und Gemeinden haben inzwischen Karten mit „kühlen Orten“ bestückt und geben auf ihren Webseiten Tipps für den Umgang mit Hitze. Die Stadt Singen am Hohentwiel beispielsweise weist online die Insel Wehrd oder den alten Friedhof aus – neben zahlreichen Trinkbrunnen in der Innenstadt und der Kirche Peter und Paul.