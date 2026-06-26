Hitzewelle im Kreis Ludwigsburg: Klimaanlagen in der Region stark nachgefragt – Das gilt es zu beachten

Wer seine Schlaf- und Wohnräume mit Klimageräten abkühlen will, hat mehrere Optionen. Was dabei empfehlenswert ist, weiß Fachmann Holger Eckert aus Markgröningen.
In diesen Tagen haben Geschäftsführer Holger Eckert und seine Mitarbeitenden besonders viel zu tun. Bei Kälte Eckert, einem Anbieter von Kälteanlagen mit Sitz in Markgröningen, steht das Telefon in der aktuellen Hitzewelle kaum still. Die Nachfrage nach Klimaanlagen ist derzeit hoch. Doch was muss man wissen, wenn man Haus oder Wohnung effizient kühlen möchte?