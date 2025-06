Hitzewelle: Die Hitze kommt: Temperaturen bis 35 Grad

4 Es wird heiß in Deutschland. Foto: Arne Dedert/dpa

Heftige Gewitter beenden bereits am Wochenende die erste Hitzewelle des Jahres. In einigen Regionen droht dabei Unwetter durch teils mehrstündigen Starkregen.











Offenbach - Deutschland stehen heiße Tage bevor. Allerdings währt die Hitze mit Temperaturen bis 35 Grad nur kurz. Laut Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach beenden bereits am Wochenende kräftige Gewitter die erste kleine Hitzewelle des Jahres. Es besteht Unwettergefahr. Der folgende Temperatursturz fällt aber nicht so heftig aus wie noch an Pfingsten - die Aussichten auf die nächste Woche sind sommerlich.