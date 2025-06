Deutschland steht vor einem markanten Temperaturanstieg. Eine stabile Hochdrucklage bringt in den kommenden Tagen viel Sonne und sommerliche Hitze - in einigen Regionen sogar schwülheiße 35 Grad.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bestimmt derzeit ein Hochdruckgebiet das Wettergeschehen in Deutschland. Trockene Luftmassen sorgen vielerorts für sonnige Bedingungen, gleichzeitig steigt die Temperatur von Tag zu Tag deutlich an. Verantwortlich ist warme Luft aus dem Südwesten Europas, die zunehmend in Richtung Mitteleuropa vordringt.

Hier wird es besonders heiß

Die Höchstwerte liegen am heutigen Donnerstag bereits im Bereich von 24 bis 31 Grad, am Oberrhein stellenweise bis 32 Grad. Noch heißer wird es am Freitag und Samstag. Dann sind laut DWD in folgenden Regionen Temperaturen bis zu 35 Grad möglich:

Oberrhein (z. B. Karlsruhe, Freiburg, Offenburg)

Rhein-Main-Gebiet

Teile Baden-Württembergs und der Pfalz

Südliches Hessen

Im Osten bleibt es etwas kühler. Hier sind 25 bis 30 Grad realistisch. An der Nordseeküste sorgt eine frische Brise für angenehmere 20 bis 24 Grad.

Hitzewarnung im Südwesten - Belastung für den Kreislauf

Ab Freitag steigt nicht nur die Temperatur, sondern auch die Luftfeuchtigkeit. Der DWD hat für Teile des Südwestens eine Hitzewarnung ausgesprochen. In vielen Regionen wird es spürbar schwül, was den Kreislauf belasten kann. Der DWD spricht ab Samstag in Teilen des Südwestens und Westens von „schwülheißem Wetter“, das besonders für ältere Menschen und chronisch Kranke belastend werden kann.

Erste Gewitter am Samstag möglich

Mit der Hitze steigt auch die Gewittergefahr. Am Samstag können sich im Westen und Südwesten kräftige Schauer und Gewitter entwickeln, teils mit Starkregen. Diese breiten sich im Laufe des Tages voraussichtlich bis in den Nordwesten aus. Der Osten bleibt zunächst noch verschont. Hier bleibt es weiterhin sonnig und trocken.

Ausblick: Kühler ab Montag?

Ab Sonntagabend könnte sich die Wetterlage langsam ändern. Dann ziehen laut DWD vermehrt Schauer und Gewitter durch, und die Temperaturen gehen zu Wochenbeginn wieder zurück – zumindest vorübergehend. Ob das die große Abkühlung bringt, ist aber noch offen.