Hitzetage in Leonberg und Umgebung: Hier gibt es schöne Plätze zum Abkühlen

Der Sommer ist da und mit ihm 30 Grad plus sowie tropische Nächte. In den Gemeinden werden Hitzepläne aktiviert, der Landkreis Ludwigsburg hat sogar die erste Hitzewarnstufe ausgerufen und viele Städte haben ein Grillverbot für öffentliche Plätze ausgesprochen. Auch der Enzkreis hat dies für alle Grillstellen im Wald verhängt. Es wird generell empfohlen, zwischen 11 und 16 Uhr nicht in die Sonne zu gehen.

Doch nicht immer sind die eigenen vier Wände tagsüber erträglich oder ein klimatisierter Innenraum verfügbar. Und gerade wer Kinder hat, braucht Möglichkeiten zur Bewegung im Freien. Deswegen haben wir uns umgesehen, wo es in Leonberg und Umgebung schöne Plätze im Freien zum Abkühlen gibt.

Eine kurze Erfrischung in der Mittagspause

Dieser Platz liegt zwar leider in der Sonne, bietet aber dennoch eine willkommene Abkühlung in der Mittagspause: das Wasserspiel vorm Leonberger Rathaus. Verschiedene Düsen spritzen das kühle Nass in die Luft. Man kann Arme und Beine abkühlen oder barfuß hindurchlaufen. Am Gerlinger Rathaus gibt es einen Wasserlauf und auf dem Europaplatz neben der U-Bahn-Haltestelle eine Wasserspiel, an dem sich abgekühlt werden kann. Aber Vorsicht: Alles kein Trinkwasser. Dafür hat die Stadt Gerlingen aber in der Nähe Trinkwasserspender installiert (Europaplatz, Urbanbrunnen, Schulzentrum).

Unterwegs mit Kindern

Direkte Sonne zwischen 11 und 16 Uhr sollten alle Altersgruppen bei dieser Hitze meiden. Da bietet sich ein Ausflug in den Wald an. Hier kann es gleich bis zu fünf Grad kühler sind und man ist vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt. Schöne Walderlebnispfade gibt es im Gerlinger Krummbachtal (mit Kugelbahn), in Flacht (mit Holzskulpturen) sowie den Keppiweg in Weil der Stadt. Hier gibt es nicht nur interessantes über den Wald und seine Tiere zu erfahren sondern auch jede Menge Stationen zum Spielen und Klettern.

Der rund drei Kilometer lange Walderlebnispfad Gerlingen beginnt am Waldgasthaus Krummbachtal. Foto: Simon Granville

In der Region gibt es einige Wasserspielplätze, die aber teilweise in der Sonnen liegen, manchmal aber zumindest über ein Sonnensegel verfügen. Gerade erst wurde einer neuer Wasserspielplatz im Hemminger Schlosspark eröffnet worden.

Mit den Füßen ins Wasser

Einen klassischen Badesee hat die Region um Leonberg nicht zu bieten. Dafür muss man zum Beispiel an die Nagoldtalsperre fahren. Im Höfinger Täle gibt es seit ein paar Jahren den Naturerlebnisraum, der es ermöglicht, die renaturierte Glems an verschiedenen Stationen zu erkunden. Diese befinden sich an den Hauerlöchern, am Rastplatz Lindenberg, den Sportanlagen des TSV Höfingen, an der Tilgshäuslesmühle und sowie dem Tilgshäuslesbach. Hier kann der Bachbereich erkundet und auch mal mit den Füßen ins Wasser gegangen werden.

Im Höfinger Täle wurde vor einigen Jahren der Naturerlebnisraum geschaffen und die Glems zugänglich gemacht. Foto: Simon Granville

Kühle Radtour

Gerade ist in vielen Kommunen das Stadtradeln gestartet. Wer abseits von Schul- oder Arbeitsweg eine kleine Radtour plant, dem sei der Glemsmühlenweg empfohlen, der vom Glemseck über 40 Kilometer am Fluss entlang bis zur Mündung in die Enz bei Unterriexingen führt. Ein Großteil der Strecke führt dabei durch kühle und bewaldete Täler. zudem gibt es mehrere Einstiegsmöglichkeiten in S-Bahn und Strohgäubahn.

Über 2,3 Kilometer führt der Rutesheimer Trimm-dich-Pfad durch den Wald. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Wer nur eine kurze Tour machen möchte, kann im Leonberger Stadtteil Silberberg starten (S-Bahn-Haltestelle Rutesheim) und den Silbertorweg entlang radeln bis Renningen oder bis Perouse. Auf der Strecke passiert man auch den malerischen Silbertorsee.

Alternativen für Sportliche

Abseits klimatisierter Fitnessstudios gibt es auch in der Natur kühle Orte zum Sporttreiben. Zwei davon sind direkt nebeneinander: der Klettergarten und der Trimm-dich-Pfad in Rutesheim. Beides findet sich hinter der Kraxl-Alm. Der Klettergarten befindet sich nur wenige Meter vom Parkplatz entfernt. Aktuelle Öffnungszeiten finden sich auf der Website des Freizeitparks Rutesheim.

Am hinteren Besucherparkplatz gibt es eine Übersichtstafel mit allen Stationen des 2,3 Kilometer langen Trimm-dich-Pfades, der mitten durch den Wald führt. Einen weiteren Trimm-dich-Pfad mit acht Stationen und 2,8 Kilometern Länge gibt es in Heimsheim. Start und Ziel sind am Waldparkplatz an der Kreisstraße zwischen Heimsheim und Malmsheim.

Picknick im Grünen und Biotope

Ein schattiges Plätzchen unter alten Bäumen bietet der schöne Schlosspark in Hemmingen. Ideal für ein Picknick. Für die Kinder gibt es einen Spielplatz sowie einen Wasserspielplatz, aber auch genügend Fläche für Menschen, die Ruhe suchen.

Nicht nur Ruhe sondern auch wunderschöne Natur findet man im Gebiet Tiefenbach südlich der Autobahn bei Leonberg. Rings um den Tiefenbachsee gibt es viele Biotope mit seltenen Tieren und Pflanzen.