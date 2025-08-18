Hitzeschutz in der Stadt: Schatten in Stuttgart – „Viele klitzekleine Schirme zu irren Kosten“

Sinnvolle Sofortmaßnahme oder teurer Unsinn? Laut einer Expertin sind die 29 Sonnenschirme in Stuttgart ein guter Anfang und gleichzeitig „eindeutig ein Tropfen auf den heißen Stein“.
Um kurzfristig Schattenplätze zu schaffen, hat die Stadt Stuttgart diesen Sommer 29 Sonnenschirme aufstellen lassen. Während beispielsweise die Schattenspender am Bismarckplatz gut funktionieren, befand sich in Botnang ein Schirm im Schatten eines großen Baumes; und auch am noch recht neuen Marga-von-Etzdorf-Platz in Bad Cannstatt – einer Steinwüste – wirken die Sonnenschirme sinnlos.