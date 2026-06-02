Hitzestress, Starkregen, Badewetter? Wie der Sommer 2026 wird, beschäftigt viele. Experten erwarten mehr Hitzetage. Doch genaue Prognosen sind schwierig.
Der Bauernverband befürchtet die „schlechteste Ernte des Jahrhunderts“. „Ist dieser Sommer noch normal?“, fragt die „FAZ“. Auch „Bild“ meint: „Der Sommer hat das Zeug zu einem Jahrhundertsommer!“ Medien und Meteorologen überbieten sich mit Wetter-Superlativen. Die Temperaturen erreichen Rekordwerte. Die Felder sind knochentrocken, die Wälder brennen beim kleinsten Funken wie Zunder, die Böden sind aufgeplatzt. Kurzum: Es herrscht große Dürre.