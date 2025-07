Wenn das Klassenzimmer zum Backofen wird - hitzefrei in Stuttgart

1 Die Schulen entscheiden selbst, ob und wann sie hitzefrei geben. Foto: dpa

Rektoren reagieren in Stuttgart auf die Hitzewelle, die Oberstufe ist davon aber grundsätzlich ausgenommen. In einem anderen Bundesland hat man genau das jetzt geändert.











Viele Schülerinnen und Schüler hat die Nachricht gefreut: „Nächste Woche Hitzefrei für die Klassen 5 bis 10“, ist in einer E-Mail zu lesen, mit der die Schulleitung des Vaihinger Fanny-Leicht-Gymnasiums die Eltern am Sonntagabend informiert hat. Bis auf wenige Ausnahmen haben die Kinder und Jugendlichen nur bis 13 Uhr Unterricht. Die Oberstufe ist davon ausgenommen, darf aber soweit möglich in kühlere Räume umziehen. Dieses Vorgehen sei mit den umliegenden Schulen abgestimmt, heißt es in der Mail. So gibt zum Beispiel auch das benachbarte Hegel-Gymnasium Hitzefrei.