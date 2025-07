„Hitzefrei“ in Stuttgart: Freier Eintritt und besondere Aktionen im Freibad

In diesen Tagen ist in den Stuttgarter Freibädern besonders viel geboten. Und für Kinder bis 13 Jahre ist der Eintritt sogar kostenlos.

Der Sommer bleibt noch ein bisschen. Auch wenn die Temperaturen nicht mehr ganz so hoch sind, fürs Freibad sollte es noch reichen. Die Meteorologen sagen für Donnerstag und Freitag in Stuttgart Höchsttemperaturen von 25 beziehungsweise 29 Grad voraus. Da tut ein Sprung ins kalte Wasser gut. Dieser Tage ist aber noch viel mehr geboten. Denn die Stuttgarter Freibäder und die Stuttgarter Jugendhaus-Gesellschaft laden zu Kinderfesten mit Spielen zu Land und im Wasser ein.

Die Aktion nennt sich „Hitzefrei“ und findet am Mittwoch im Freibad Sillenbuch statt, Trossinger Straße 2A in Stuttgart. Weiter geht’s am Donnerstag im Freibad Rosental, Freibadstraße 21, in Vaihingen und am Freitag im Freibad Möhringen an der Hechinger Straße 112.

Das besondere Spielangebot dauert an allen drei Tagen von 14.30 bis 18 Uhr. Ein Höhepunkt ist laut Organisatoren die Rollenrutsche, die direkt ins Wasser führt. Aber auch Landratten sollen auf ihre Kosten kommen, zum Beispiel bei verschiedenen Bastelangeboten. Hinzu kommt: Kinder bis 13 Jahre müssen an diesen beiden Tagen nichts für den Besuch im Freibad zahlen. Normalerweise ist der Eintritt in die Stuttgarter Freibäder nur bis einschließlich sechs Jahre kostenfrei.