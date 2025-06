Wann es hitzefrei in Baden-Württemberg gibt

1 Nur an sehr heißen Tagen kann es hitzefrei geben. Foto: Bjoern Wylezich / shutterstock.com

Viele Schüler dürften angesichts der heißen Tage auf schulfrei hoffen. Allerdings müssen dafür einige Kriterien erfüllt sein.











Eine Liste mit Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit es an den Schulen in Baden-Württemberg Hitzefrei gibt, existiert nicht. Denn das Kultusministerium macht keine allgemeingültigen Vorschriften, sondern gibt lediglich Empfehlungen. Die Schulen müssen dann in eigener Zuständigkeit entscheiden, ob sie den Schülern Hitzefrei gewähren oder nicht. In der Bekanntmachung „Ausfall des Unterrichts an besonders heißen Sommertagen“ des Ministeriums finden sich jedoch einige Stichpunkte, an denen sich Schulen orientieren können.