Hitzebedingte Todesfälle: 20 Menschen sterben pro Jahr in Deutschland wegen Hitze

1 Auch hierzulande stellt extreme Hitze ein Problem für die Gesundheit dar. Foto: IMAGO/Andreas Franke/IMAGO

Hitzschläge, Sonnenstiche und andere durch Hitze oder Sonnenlicht verursachte gesundheitliche Schäden - sie führten in den vergangenen Jahren im Durchschnitt zu 1500 Behandlungen in Krankenhäusern pro Jahr, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die Behörde bezieht sich dabei auf die Jahre 2002 bis 2022. In diesem Zeitraum habe sich Hitze als direkte Todesursache zudem bei durchschnittlich 20 Menschen pro Jahr feststellen lassen. Extreme Hitze ist demnach auch hierzulande ein Problem für die Gesundheit der Bevölkerung.