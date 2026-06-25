Hitze und WM-Spiele: Wie bleibt man trotz des Schlafmangels fit?

Fußballspiele mitten in der Nacht und dazu die Hitzewelle – viele Menschen bekommen aktuell nicht genügend Schlaf. Was hilft?
Die Fußballweltmeisterschaft der Männer ist in vollem Gange, und bei dem ein oder anderen werden die Augen morgens im Büro schon etwas kleiner sein: Weil die WM in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet, werden die Spiele aufgrund der Zeitverschiebung für die Zuschauer in Deutschland teils mitten in der Nacht angepfiffen. Während manche Menschen kein Problem damit haben, lange wach zu bleiben, gähnen andere schon vor Beginn des Spiels – je nach Chronotyp. Doch wer sich die Nacht mit den Fußballspielen komplett um die Ohren schlägt, wird dies am nächsten Tag auf jeden Fall zu spüren bekommen. Wie bleibt man also trotz des Schlafdefizits fit? Axel Kempa, Chefarzt der Pneumologie und Beatmungsmedizin am Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart, gibt Tipps.