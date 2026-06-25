Hitze und WM-Spiele: Wie bleibt man trotz des Schlafmangels fit?

Fußballspiele mitten in der Nacht und dazu die Hitzewelle – viele Menschen bekommen aktuell nicht genügend Schlaf. Was hilft?

Die Fußballweltmeisterschaft der Männer ist in vollem Gange, und bei dem ein oder anderen werden die Augen morgens im Büro schon etwas kleiner sein: Weil die WM in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet, werden die Spiele aufgrund der Zeitverschiebung für die Zuschauer in Deutschland teils mitten in der Nacht angepfiffen. Während manche Menschen kein Problem damit haben, lange wach zu bleiben, gähnen andere schon vor Beginn des Spiels – je nach Chronotyp. Doch wer sich die Nacht mit den Fußballspielen komplett um die Ohren schlägt, wird dies am nächsten Tag auf jeden Fall zu spüren bekommen. Wie bleibt man also trotz des Schlafdefizits fit? Axel Kempa, Chefarzt der Pneumologie und Beatmungsmedizin am Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart, gibt Tipps.

Das nächste Deutschlandspiel beginnt um 22 Uhr. Lohnt es sich vorzuschlafen?

Vorschlafen, also Schlaf auf Vorrat, funktioniert nicht, denn der Körper kann Schlaf nicht wie Energie speichern. Doch: „Schichtarbeitern etwa bleibt meist auch nichts anderes übrig, als tagsüber vorzuschlafen, um besser durch die Nachtschicht zu kommen“, sagt Kempa. Bei den meisten Menschen würde es jedoch besser funktionieren, hinterher etwas Schlaf nachzuholen. „Auf die eine oder andere Weise sollte man schauen, dass man auf eine ausreichende Anzahl von Schlafstunden kommt.“

Axel Kempa, Chefarzt der Pneumologie und Beatmungsmedizin am Robert Bosch Krankenhaus Foto: RBK/Dietmar Strauss

Welche Auswirkungen hat es auf den Körper, wenn man die Nacht zum Fußballschauen statt zum Schlafen nutzt?

So spannend die Spiele in der Nacht auch sein mögen, wenn am nächsten Morgen der Wecker klingelt, fällt das Aufstehen oft schwer. „Natürlich führt ein Schlafdefizit zu Müdigkeit und zu einer schlechteren Lebensqualität – zumindest am Folgetag“, bestätigt Kempa. Es sei wissenschaftlich erwiesen, dass Schlafmangel auch zu Konzentrationsschwierigkeiten und somit zu Fehlern bei der Arbeit führen könne. „Womit ich nicht sagen will, dass ein spannendes Fußballspiel das nicht wert sein kann“, fügt er hinzu.

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Wie wichtig ist Schlaf überhaupt?

Wer sich nur auf einzelne Spiele konzentriert, wird den Schlafmangel einigermaßen kompensieren können – schwierig wird es, wenn man über einen längeren Zeitraum zu wenig Schlaf bekommt. Denn dieser ist wichtig, um geistige und körperliche Erholung zu ermöglichen und die Gesundheit, Lebensqualität und Leistungsfähigkeit zu fördern, heißt es auch vonseiten der Deutschen Stiftung Schlaf. Wenn sowohl der REM-Schlaf als auch die Tiefschlafphasen gestört werden, findet der Körper keine Erholung. „Vor allem wenn man in der zweiten Hälfte der Nacht Spiele schaut, stört man die wichtigen REM-Schlafphasen“, sagt der Experte.

Sollte man Kindern erlauben, späte Fußballspiele anschauen zu dürfen?

„Für Kinder ist ein geregelter Schlafrhythmus eminent wichtig und sie benötigen mehr Schlaf als Erwachsene“, sagt Kempa. Dennoch liege es im Ermessen der Eltern, Kinder in Ausnahmefällen auch mal länger aufbleiben zu lassen. Dieser Ansicht ist auch Özgür Dogan, Obmann der Stuttgarter Kinderärzte: „Ausnahmen zu besonderen Anlässen darf man sicherlich machen“, meint er. Die Frage sei eher, ob das Kind es bis 22 Uhr aushalte, wach zu bleiben. „Es sollte auf jeden Fall Gelegenheit haben, Müdigkeit äußern zu können und jederzeit schlafen zu dürfen“, erklärt der Kinderarzt.

Welche Auswirkungen hat die momentane Hitze noch zusätzlich auf den Schlaf?

Selbst wenn man die WM-Spiele ignoriert, stört die aktuelle Hitzewelle bei vielen den Schlaf. Der Körper findet abends lange keine Ruhe, man wälzt sich hin und her. „Schlaffördernd wäre ein komplett dunkles Zimmer und eine Raumtemperatur zwischen 15,5 und 19,5 Grad. Das ist aber wegen der tropischen Nächte momentan kaum möglich“, sagt Kempa. Durch die nächtliche Hitze falle der Körper nur in einen leichten Schlaf, anstatt in den erholsamen Tiefschlaf zu wechseln. Der Arzt empfiehlt daher, die Wohnung tagsüber abgedunkelt zu lassen und in den frühen Morgenstunden oder nachts zu lüften. „Ein Ventilator im Schlafzimmer kann auch helfen, den Körper abzukühlen“, empfiehlt er.

Ist ein Mittagsschlaf empfehlenswert?

Orientiert man sich an südlichen Ländern, wo die Menschen gelernt haben, mit Hitze im Sommer umzugehen, könnte man sich die „Siesta“, also die Mittagsruhe, abschauen. „Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt keinen Mittagsschlaf“, sagt Kempa. Seiner Meinung nach könne ein kurzer Mittagsschlaf nach einer Nacht mit wenig Schlaf jedoch hilfreich sein. „Hauptsächlich sollte aber nachts geschlafen werden.“