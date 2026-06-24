Hitze und Trockenheit: Wann gibt es Wassernutzungsverbote?

Bei den aktuellen Temperaturen hilft nur noch Abkühlung. Doch wie lange können private Pools und Rasensprenger noch mit Trinkwasser betrieben werden?
Die Hitzerekorde könnten bald purzeln. In manchen Regionen Baden-Württembergs werden für die nächsten Tage Temperaturen von fast 40 Grad erwartet. Schon seit Wochen klagen Landwirte über Trockenheit. Der Pegel im Bodensee ist auf einen historischen Tiefstand gesunken. Droht in Baden-Württemberg Wasserknappheit und Einschränkungen, wie man sie zuletzt aus Frankreich kannte? Was Landesregierung und kommunale Landesverbände dazu sagen.