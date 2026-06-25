Hitze-Tipp in Stuttgart: Diese 7 Wasseroasen in der Wilhelma kennen die wenigsten

Seerosenteich, Palmen- und Japangarten – die Wilhelma hat zahlreiche Wasserspiele, die für Erfrischung sorgen. Einige stammen aus der Zeit von König Wilhelm I. So schön sind sie heute.
Während die Hitzewelle mit Rekordtemperaturen über Stuttgart rollt, gibt es mitten in der Stadt eine grüne Wohlfühl-Oase – mit königlichem Erbe. Diese sieben teils versteckten oder zunächst unauffälligen Wasserstellen mit jahrhundertealter Geschichte sorgen für erfrischende Momente, die die meisten Besucher nicht kennen. Denn: König Wilhelm I. ließ im 19. Jahrhundert einen Park mit Wasserspielen anlegen, die bis heute funktionieren.