Hitze-Tipp in Stuttgart: Diese 7 Wasseroasen in der Wilhelma kennen die wenigsten

Seerosenteich, Palmen- und Japangarten – die Wilhelma hat zahlreiche Wasserspiele, die für Erfrischung sorgen. Einige stammen aus der Zeit von König Wilhelm I. So schön sind sie heute.

Während die Hitzewelle mit Rekordtemperaturen über Stuttgart rollt, gibt es mitten in der Stadt eine grüne Wohlfühl-Oase – mit königlichem Erbe. Diese sieben teils versteckten oder zunächst unauffälligen Wasserstellen mit jahrhundertealter Geschichte sorgen für erfrischende Momente, die die meisten Besucher nicht kennen. Denn: König Wilhelm I. ließ im 19. Jahrhundert einen Park mit Wasserspielen anlegen, die bis heute funktionieren.

Die historischen Anlagen stehen als eingetragenes Kulturdenkmal unter Schutz. Sie bieten jetzt eine willkommene Abkühlung. Zugleich ist von dieser historischen Wilhelma viel zu sehen. Und das tut in flirrender Hitze gut.

Maurische Pracht und sprudelnder Seerosenteich

Der Seerosenteich im Herzen des Maurischen Gartens mit seinen bunten tropischen Gewächsen, die in rund 800.000 Litern Mineralwasser gedeihen. Im Teich gibt es mehrere sprudelnde Quellen. Foto: Iris Frey

Der schönste Ort im Sommer ist im historischen Zentrum der Wilhelma zu finden, dem Maurischen Garten. Er wurde 1837 von König Wilhelm I. in Auftrag gegeben und liegt direkt hinter dem Aquarium. Wer durch den maurischen Wandelgang geht, trifft schnell auf das faszinierende Herz des Gartens, den großen runden Seerosenteich. Er ist 650 Quadratmeter groß und mit etwa 800.000 Litern Mineralwasser gefüllt, welches im Maurischen Garten entspringt.

Mit den Resten des Maurischen Festsaals und dem sprudelnden Brunnen bietet der Platz rund um den Seerosenteich den perfekten Blick auf das 1842 erbaute Maurische Landhaus, von dem heute noch die prächtige Fassade erhalten ist. Es wurde 1846 zur Hochzeit von Kronprinz Karl und Zarentochter Olga eingeweiht.

Historischer Rundbrunnen bei flirrender Hitze

Dieser historische Rundbrunnen vor dem Maurischen Landhaus bildet mit seinem Plätschern einen erfrischenden Punkt bei Hitze im Maurischen Garten. Foto: Iris Frey

Ein Dutzend plätschernde Brunnen unter Geranienpracht

Wer am prächtigen Seerosenteich den zentralen Treppenaufgang zum Maurischen Landhaus hochsteigt, trifft auf weitere erfrischende Überraschungen: einen Rundbrunnen vor dem historischen Gebäude mit den gußeisernden Gewächshäusern auf beiden Seiten. Gleich am Treppenaufgang rechts und links befinden sich fast unerkannt insgesamt ein Dutzend kleine Brunnen. Sie plätschern hier terrassenartig in kleine, eckige Becken unter ornamentalen Rundbögen. Darauf stehen rot leuchtende Geranien in Terrakottatöpfen.

Vor dem Maurischen Landhaus die historische Treppenanlag.: Überraschung: Unter jedem der Geranientöpfe plätschern Brunnen. Foto: Iris Frey

Ein erfrischendes Schauspiel. Wer von der Treppe oben auf den Maurischen Garten schaut, erkennt, dass die Gebäude mit Säulengang der historischen Wilhelma im maurischen Stil gehalten wurden. Die Gartenanlage hat sich in ihrer Grundidee an der traditionellen Gartenkunst Italiens orientiert, mit Haupt- und Nebenachsen. In runden seitlichen Teichen sprudeln Brunnen, umgeben von Geranientöpfen und rund geformten hohen Hecken.

Sprudelndes Nass am Fuß der Subtropenterrassen

Am Fuße der Subtropenterrassen gibt es ebenso sprudelnde Überraschungen unter Palmen mit mediterranem Flair. Foto: Iris Frey

Hinter dem maurischen Landhaus sorgen meterhohe Palmen für mediterranes Flair. Am Fuße der Subtropenterrassen plätschert es in stark rechteckig geformten Becken – das Prinzip der Wiederholung schafft pure Erholung.

Der neue Japangarten – Zen trifft auf Wasser

Der neue Japangarten in der Wilhelma vereint die Miniaturbäume in der Schale mit Wasser zur Ruheoase. Foto: Iris Frey

Der Japangarten, der neben dem Aquariumsgebäude im vergangenen Jahr mit viel Detailfreude angelegt wurde, kombiniert Bonsai-Kunst mit kunstvoll angelegten Wasserflächen. Auch eine neue Tafel informiert über die fernöstliche Philosophie, die sich in den Steinlaternen bis hin zu Brücken und dem Wasser ausdrückt. Eine Bank lädt zum Meditieren ein. Die Bonsai in der Wilhelma stammen aus zwei Schenkungen. Dort gibt es rund 40 dieser Bäume in der Schale. Nicht alle befinden sich zeitgleich im Garten, manche auch hinter den Kulissen.

Versteckte Quellen im historischen Gewächshaus

Leises Plätschern unter Palmen - im historischen Gewächshaus der Wilhelma. Foto: Iris Frey

Überraschung: Stille Wasser sind tief. Oder sie sind beruhigend. Im Palmengarten im historischen Gewächshaus, welches ebenfalls noch aus Zeiten König Wilhelms stammt, herrschen dieser Tage überraschend angenehme Temperaturen. Und wenn Besucher dann beim Spaziergang unter den meterhohen Palmen auch noch die kleinen sprudelnden Quellen entdecken, verstärkt es den Eindruck von Frische. Ein Geheimtipp für heiße Sommertage.

Langer See – stilles Wasser, tiefe Entspannung

Neben dem lebhaften Seelöwenbecken bietet der Lange See Ruhe pur. Nur die Pelikane unterbrechen gelegentlich die Stille. Am Ende des Sees steht die 1864 im Auftrag von König Wilhelm I. erbaute Damaszenerhalle im maurischen Stil, die derzeit saniert wird.

Der Pelikan genießt den noch kühlen Morgen und die Stille am Langen See vor der historischen Damaszenerhalle in der Wilhelma. Foto: Iris Frey

Wie Christian Angermann aus dem Bereich Vermögen und Bau der Wilhelma erklärt, ist bereits ein Architekturbüro beauftragt. Derzeit laufen Detailabstimmungen mit Denkmalämtern und der Wilhelma, bevor die ersten Arbeiten ausgeschrieben werden können. Somit soll das bauliche Juwel am historischen Gewässer zum Wilhelma-Jubiläum wieder fertig sein. Die Pelikane indes genießen noch die Morgenkühle.

Praktische Tipps für den Besuch

Beste Besuchszeit: Morgens gegen 9 Uhr

Geheimtipp: Starten Sie im historischen Gewächshaus, wenn es noch leer ist.

Erfrischung garantiert: Alle sieben Wasserpunkte lassen sich in einem Rundgang erleben

Geschichtserlebnis: Die Wilhelma ist Deutschlands einziger zoologisch-botanischer Garten. Sie vereint 180 Jahre Kulturgeschichte mit moderner Zoologie und Botanik: Das zeigt der Gang durch den historischen Teil rund um den Maurischen Garten bis zum Langen See.