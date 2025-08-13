Hitze: Temperaturen bis zu 38 Grad erwartet

Deutschland schwitzt. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes stehen zwei heiße Tage und viel Sonne bevor. Was die einen freut, gefährdet andere.
Offenbach - Jetzt ist es wieder richtig Sommer: Bei Temperaturen von weit über 30 Grad in Deutschland können sich alle freuen, die noch Urlaub oder Schulferien haben. Für Mittwoch rechnet der DWD mit in der Spitze rund 37 Grad. Nur an der Küste und in Küstennähe soll es etwas kühler werden. In der Nacht kann es einzelne Schauer oder kräftige Gewitter im Westen und Nordwesten geben. Am Donnerstag erwarten die Meteorologen dann wieder viel Sonne und Höchstwerte von bis zu 38 Grad.