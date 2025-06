Am 27. Juni herrschten hohe Temperaturen - und Anfang Juli drohen Deutschland sogar 40 Grad. Bedeutet das nach der alten Bauernregel nun sieben Wochen durchgehend Hitze?

Der Siebenschläfertag am 27. Juni 2025 war geprägt von hohen Temperaturen, und die aktuelle Wetterlage bringt eine starke Hitzewelle Anfang Juli. Aber was bedeutet das für die kommenden sieben Wochen?

Bleibt es jetzt sieben Wochen heiß? Und hält die alte Bauernregel „Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag“?

Extremhitze nach Siebenschläfer

Aus südwestlichen Richtungen strömen ungewöhnlich heiße Luftmassen nach Deutschland und treiben die Temperaturen bis zum 2. Juli kontinuierlich auf 34 bis 38 Grad.

Die Wettermodelle sind sich einig: In Deutschland wird sich in dieser Woche extreme Hitze ausbreiten. An die 40 Grad sind dann lokal möglich. Da dies flächendeckend geschieht, ist mit sogenannten Wüstentagen und tropischen Nächten eine massive Hitzebelastung zu erwarten.

Wie zuverlässig ist die Siebenschläfer-Regel?

Die Bauernregel zum Siebenschläfertag ist nicht so simpel, wie sie klingt. Nach den bereitgestellten Artikeln bezieht sich die Regel nicht auf eine Momentaufnahme, sondern auf die Großwetterlage Ende Juni/Anfang Juli. Statistisch liegt die Trefferquote zwischen 55 und 60 Prozent im Binnenland, im Alpenvorland sogar über 60 Prozent - besonders wenn man den Zeitraum vom 27. Juni bis 10. Juli betrachtet.

Siebenschläfer-Analyse vom DWD

Zwischen 55 und 60 Prozent Trefferquote

Über 60 Prozent im Alpenvorland

Nicht nur den 27. Juni bewerten, sondern den Zeitraum 27. Juni bis 10. Juli

Über 30 Grad zu Siebenschläfer

Behauptet sich das Hoch, bleibt die Hitze inmitten des Siebenschläferzeitraums bestehen. Doch die Prognosen zeigen ein differenzierteres Bild: Zum Ende der Woche können sich in der heißen Luft bereits Unwetter bilden. Danach können die Temperaturen dann etwas sinken bei wechselhafterem Wetter mit Wolken und Regen.

Der Sommer 2025 scheint in Form einer „EKG-Kurve“ zu kommen. Hitzespitzen werden schnell eingefangen und dann krachen die Werte wieder ordentlich runter – womöglich wieder einmal eine Art „Schaukel-Sommer“.

Hitzewelle oder „Schaukelsommer“?

Die Wetterexperten sehen für den Sommer 2025 zwar außergewöhnliche Hitze voraus. Dennoch wird es voraussichtlich kein konstanter Hitzesommer. Stattdessen erwarten Meteorologen: Die 30 Grad werden also immer mal wieder erreicht, bleiben aber nie lange.

Großwetterlage nach Siebenschläfer

Die Bauernregel zum Siebenschläfertag könnte 2025 teilweise zutreffen - allerdings nicht in der simplen Form „Sieben Wochen durchgehend heiß“.

Vielmehr etabliert sich eine Großwetterlage mit wiederkehrenden Hitzeperioden, die von kühleren Phasen und Unwettern unterbrochen werden. Die Möglichkeiten reichen von einem Unwettersommer bis hin zu einem heißen Sommer der Temperatur-Extreme.