Hitze-Samstag: Ludwigsburger Marktplatzfest findet trotz Hitze statt und setzt auf Abkühlung

Das Fest der Vereine fand immer wieder an heißen Tagen statt – doch so heiß war es wohl noch nie. Am Samstag sorgen zusätzliche Wasserstellen, Nebler und kühle Kirchen für Erfrischung.
Wenn am Samstag das Ludwigsburger Marktplatzfest Tausende Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt lockt, dürfte nicht nur die Stimmung hochsommerlich sein. Angesichts der angekündigten hohen Temperaturen von bis zu 39 Grad Celsius haben die Veranstalter zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um das Feiern auch bei großer Hitze möglichst angenehm und sicher zu gestalten.