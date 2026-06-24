Hitze-Samstag: Ludwigsburger Marktplatzfest findet trotz Hitze statt und setzt auf Abkühlung

Das Fest der Vereine fand immer wieder an heißen Tagen statt – doch so heiß war es wohl noch nie. Am Samstag sorgen zusätzliche Wasserstellen, Nebler und kühle Kirchen für Erfrischung.

Wenn am Samstag das Ludwigsburger Marktplatzfest Tausende Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt lockt, dürfte nicht nur die Stimmung hochsommerlich sein. Angesichts der angekündigten hohen Temperaturen von bis zu 39 Grad Celsius haben die Veranstalter zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um das Feiern auch bei großer Hitze möglichst angenehm und sicher zu gestalten.

Im Mittelpunkt steht die Versorgung mit kostenlosem Trinkwasser. Neben den bereits bestehenden Wasserzapfstellen am Marktplatz (Ecke Untere Marktstraße/Vor dem Markt 8) und auf dem Rathaushof am östlichen Durchgang zur Wilhelmstraße werden drei weitere Zapfpunkte eingerichtet. Sie befinden sich auf dem Rathaushof in Bühnennähe auf der Seite des Ratskellers, in der Wilhelmstraße in der Nähe von Eis Olivier sowie am Marktplatzbrunnen in Richtung der katholischen Kirche. An allen Standorten können Besucherinnen und Besucher kostenlos Trinkwasser zapfen.

Im Jahr 2024 war es zwar nicht sonnig, aber drückend heiß. Foto: Ralf Poller. Foto: Avanti

Zusätzlich sorgen nach Angaben des Vorsitzenden des Marktplatzfestvereins, Mario Kreh, zwei Wassernebler für Erfrischung. Sie werden auf dem Rathaushof neben der Bühne sowie am Marktplatzbrunnen installiert. Auch die beiden Innenstadtkirchen beteiligen sich an den Vorkehrungen und öffnen ihre Gotteshäuser als kühle Rückzugsorte für Festgäste.

Turbulente Zeiten für das Fest der Feste

Für mögliche hitzebedingte Notfälle seien zudem Rettungs- und Sicherheitsdienste besonders sensibilisiert worden, teilte Kreh in einer Presseinformation mit. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, ausreichend zu trinken, Sonnenschutz zu verwenden und regelmäßig schattige Pausen einzulegen.

Trotz der hochsommerlichen Bedingungen soll das Marktplatzfest am Samstag seinem Charakter als Fest der Ludwigsburger Vereine treu bleiben. Vereine aus Sport, Musik und Kultur bieten Speisen und Getränke an und gestalten ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und kulturellen Darbietungen. Bereits ab dem Mittag präsentieren sich zahlreiche Musik- und Kulturvereine auf den Bühnen rund um Marktplatz, Rathaushof und Wilhelmstraße.

Das traditionsreiche Fest stand in den vergangenen Jahren mehrfach auf der Kippe. Der organisatorische Aufwand, steigende Sicherheitsauflagen und sinkende personelle Ressourcen in den Vereinen hatten die Zukunft der Veranstaltung infrage gestellt. Während früher rund 80 Vereine beteiligt waren, sind es inzwischen nur noch gut 30. Viele Vereine finden kaum noch genügend Ehrenamtliche, um einen Stand zu betreiben.

Seit diesem Jahr wird das Fest daher vom neu gegründeten Marktplatzfestverein Ludwigsburg organisiert und von der Stadt sowie Tourismus & Events Ludwigsburg (TELB) unterstützt. Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Mario Kreh soll das Marktplatzfest damit langfristig gesichert werden.