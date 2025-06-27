Hitze-Mythos: „So viel wie möglich trinken, ist Quatsch“

Trinken bei Hitze ist wichtig. Doch wie viel muss es sein, um die Nieren zu schützen? Das klärt der Stuttgarter Arzt Jörg Latus und gibt Tipps, welche Getränke sich eignen.
Die Hitze bleibt – so lautet die Prognose der Meteorologen für die kommenden Wochen. Damit die heißen Tagen aber auch erträglich bleiben, hilft es, auch die eigenen Trinkgewohnheiten ein wenig umzustellen, sagt Jörg Latus, Chefarzt der Abteilung für Allgemeine Innere Medizin und Nephrologie am Robert Bosch Krankenhaus (RBK) in Stuttgart. Der Spezialist für Nierenerkrankungen erklärt, wie hoch die Trinkmenge wirklich sein muss und warum die Farbe des Urins dabei ein guter Indikator ist.