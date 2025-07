Wer in diesen Tagen in Griechenland Sommerurlaub macht, dürfte körperlich an seine Grenzen kommen. Denn seit einigen Tagen herrscht dort, wie auch in anderen Teilen Südeuropas, eine extreme Hitzewelle. Selbst Touristen, die sich auf viel Sonne gefreut haben, dürften die hohen Temperaturen zu viel werden.

Denn schon seit Beginn der Woche klettert das Thermometer in Griechenland auf mehr als 40 Grad. Der Höhepunkt soll am Freitag erreicht werden. Dann soll es örtlich bis zu 44 Grad warm werden. Diese Hitze ist mitunter auch deshalb so belastend für die Menschen, da die Temperaturen nachts kaum unter die 30-Grad-Marke fallen.

Die griechische Regierung reagiert auf die Ausnahmesituation mit angepassten Öffnungszeiten touristischer Attraktionen, wie etwa die weltbekannte Akropolis in Athen. Sie wird zur Mittagszeit gesperrt, um zu vermeiden, dass sich die Besucher in der Mittagshitze zu großen Anstrengungen aussetzen.

Wegen extremer Hitze: Arbeitsverbot in den Mittagsstunden

Ähnliches gilt für all jene, die in Griechenland draußen arbeiten. Für sie ist ab dem Mittag Schluss. Denn das griechische Arbeitsministerium hat angeordnet, dass bei sehr hohen Temperaturen zwischen 12 und 17 Uhr nicht draußen gearbeitet werden darf. So sollen die Arbeiter geschützt werden.

Diese Berufsgruppen betrifft das Verbot hauptsächlich:

Bauarbeiter

Mitarbeiter von Lieferdiensten

Angestellte in landwirtschaftlichen Betrieben

Zusätzlich zu den hohen Temperaturen verschärfen starke Winde in Teilen des Landes die Situation. Die Waldbrandgefahr ist daher, nachdem es in dieser Woche bereits zu Bränden gekommen ist, weiter hoch. Entspannung ist derzeit noch nicht in Sicht. Momentan bleibt den Menschen in Griechenland wohl nur eins – viel trinken, im Schatten bleiben und durchhalten.