Es ist heiß in Deutschland. Stuttgarter haben uns für die Kamera verraten, wo sie sich am liebsten aufhalten, wenn es so richtig warm wird.

Stuttgart - Es soll eine der heißesten Wochen des Jahres werden. Auch in Stuttgart steigen die Temperaturen weit über 30 Grad. Wo also hingehen? Passanten in der Stuttgarter Innenstadt und im Inselbad in Untertürkheim haben uns für die Kamera ihre Lieblingsorte für die Hitze verraten.

Ob sich dabei der Schlossgarten als Schattenplätzchen eignet, ist bei vielen umstritten. Für manche ist es hier, unten im Kessel, zu heiß. Für andere schattig und genau richtig, um in Sommerstimmung zu kommen, mit Freunden im Park zu sitzen, neue Menschen kennenzulernen. Sehen Sie im Video, an welche Orte es andere Stuttgarter zieht.