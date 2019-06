Sie sind Müllmänner, Kellner oder Bademeister und müssen bei über 30 Grad im Schatten ohne Klimaanlage arbeiten. Wie schaffen sie das? Im Video verraten Stuttgarter ihre Überlebenstricks.

Stuttgart - Für viele ist das Büro an Hitzetagen der einzige lebenswirtliche Ort. Die Fenster sind abgedunkelt, die Klimaanlage verschafft Abkühlung. Für manche Stuttgarter ist das nicht möglich. Müllmänner, Kellnerinnen, Marktverkäufer oder Bademeister müssen auch dann auf die Straße, wenn es so richtig heiß wird. Wie gehen sie mit der Hitze um?

Lesen Sie hier: Wie Sie im Bett weniger schwitzen.

„Ich trinke am Morgen Salzwasser“, sagt ein Bademeister im Inselbad in Untertürkheim, das stärke seinen Salzhaushalt im Körper. Andere schwören vor allem auf Schatten und langsamere Bewegungen. So eine Kellnerin in der Stuttgarter Innenstadt: „Ich hoffe, die Gäste sind bei den Temperaturen genauso entspannt“, sagt sie.

Sehen Sie die Überlebenstricks der Stuttgarter, die mit der Hitze jeden Tag zurecht kommen müssen.