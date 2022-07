1 Brunnen versprechen in der Innenstadt die dringend benötigte Abkühlung. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Dienstag sind Rekordtemperaturen in Stuttgart angekündigt. Wie heiß es in welchen Teilen der Stadt ist, zeigen unsere Livedaten.















Link kopiert

In Stuttgart werden am Dienstag womöglich Rekordtemperaturen gemessen. Bereits um 11 Uhr stieg das Thermometer in der Innenstadt über 30 Grad, wie Daten der städtischen Messstelle am Schwabenzentrum zeigen. Wir werten sie mit unserem Datenprojekt Klimazentrale permanent aus.

In der Landeshauptstadt ist es wegen der Kessellage ganz entscheidend, wo man misst. In der City wird es meist deutlich wärmer als in den höher gelegenen Stadtbezirken etwa auf den Fildern, zumal in der Innenstadt weniger Wind weht und es wegen des hohen Versiegelungsgrads auch abends und nachts weniger abkühlt. In solchen Lagen befinden sich die beiden Messstellen des Deutschen Wetterdiensts: am Schnarrenberg und am Flughafen.

Die aktuellen Temperaturen für Stuttgart

Wir zeigen in dieser Übersicht zusätzlich die zuletzt übermittelten Messwerte von Messstellen der LUBW in der Gnesener Straße (Bad Cannstatt) und der Stadtverwaltung (Hauptstätter Straße, Innenstadt). Letztere wird seltener aktualisiert als die drei anderen Messstellen.

Mehr heiße Tage als 2021

Die Zahl der heißen Tage mit Temperaturen über 30 Grad wird diese Woche weiter steigen. Schon jetzt hat der Sommer 2022 mehr solcher Tage hervorgebracht als das gesamte Jahr 2021. Im langjährigen Mittel steigt die Zahl der heißen Tage, am höchsten war sie in der Stuttgarter Innenstadt bislang im „Jahrhundertsommer“ 2003 mit 43 solchen Tagen. 2018 gab es 41 heiße Tage.

In anderen Teilen des Landes wird es am Dienstag noch heißer als in Stuttgart. Hier finden Sie unser Liveranking zu den heißesten Orten im Land. Wie das Wetter in Ihrem Ort im Vergleich mit dem Wetter früher ist, können Sie über die Klimazentrale selbst herausfinden.