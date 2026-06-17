Hitze in Stuttgart: Jede Menge Feste am Wochenende - so bereiten sich die Veranstalter vor

Eine Hitzewelle rollt auf Stuttgart zu. Gleichzeitig sind fürs Wochenende viele Feste geplant - allen voran das Leichtathletik-Festival. Wie bauen die Veranstalter vor?

Stuttgart steht ein heißes Wochenende bevor: Für Freitag, Samstag und Sonntag prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) viel Sonne und bis zu 35 Grad. Gleichzeitig finden in der Landeshauptstadt jede Menge Feste und Veranstaltungen statt. Die Augustenstraße im Westen verwandelt sich in eine „Rue de la Musique“. In der Innenstadt steigt das Gerberviertelfest. Und auf dem Marktplatz richtet der Württembergische Leichtathletikverband (WLV) das Leichtathletik-Festival aus. Wie bereiten sich die Veranstalter auf die Hitze vor?

„Das Thema hat uns bei der Organisation des Festivals von Anfang an beschäftigt“, sagt WLV-Geschäftsführer Rene Stauß. Bei den Lauf-Wettbewerben habe man sich bewusst für eine Meile und nicht etwa für einen fünf oder zehn Kilometer langen Lauf entschieden. „Die 1,6 Kilometer sind auch bei höheren Temperaturen noch gut absolvierbar“, so Stauß. Angesichts der extrem hohen Temperaturen sei man derzeit dennoch dabei, zusätzliche Schattenspender und Mittel zur Abkühlung zu organisieren. So soll es auf dem Marktplatz etwa zusätzliche Sonnenschirme für die Besucherinnen und Besucher der Hocketse geben und auch Wassersprenkler sowie Wasserduschen sollen zum Einsatz kommen, damit sich die Sportler abkühlen können.

Kurze Laufstrecken, Sonnenschirme, Duschen - der WLV ist vorbereitet

Wer keinen Platz unter dem Sonnenschirm ergattert, kann sich mithilfe von Giveaways der Partner und Sponsoren vor der Sonne schützen. Aufgrund der angekündigten Hitze stellt etwa der Leichtathletikverband 120 Mützen mehr als geplant für Besucher zur Verfügung.

Beim Festival, das unter anderem Wettbewerbe im Kugelstoßen und Läufe umfasst, sind Top-Athleten wie Olympiasiegerin Yemisi Mabry und Weltmeister Niko Kappel (li.) dabei. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Julian Rettig

„Wir klären gerade auch mit unserem Getränkehändler, was möglich ist, um die Wasservorräte aufzustocken, sodass am Start und Ziel der Laufstrecke auf jeden Fall immer genug Getränke vorhanden sind“, erklärt Stauß. „Natürlich braucht es auch ein wenig Eigenverantwortung seitens der Besucher, aber wir tun unser Möglichstes dafür, dass am Sonntag alle bestmöglich vor der Hitze geschützt sind.“

„Die Hitze ist ein großes Thema bei uns“, sagt Marc Wagner, der Vorstand des Gerberviertelfest-Vereins. Die Getränkebestellung hat das Orga-Team schon erhöht, „damit wir ganz sichergehen, dass es da keine Engpässe gibt.“ 20 Schirme und Pavillons sollen für ausreichend Schatten sorgen. „Dazu werden wir einen Sprühnebel aufstellen, der abkühlen soll“, sagt Wagner. Für die Kinder gibt es Wasserspiele. Spontan hat man sich auch noch entschlossen, Melone anzubieten. Wagner rechnet damit, dass manche Festbesucher die heißen Nachmittagsstunden lieber im Freibad verbringen und dafür am Abend in die Tübinger Straße kommen.

Dirk Strohm vom Cannstatter Altstadtverein ist ganz froh, dass der Abendmarkt in Bad Cannstatt am Freitag - wie der Name schon sagt - erst in den Abendstunden stattfindet. „Dann hat es vielleicht schon ein bisschen abgekühlt und ein Großteil des Markplatzes liegt im Schatten.“ Außerdem seien am Freitag die schwäbisch-alemannische Fasnetzunft der Cannstatter Kübler beim Abendmarkt zu Gast. Deren Mondlöscher-Abteilung hat stets einen historischen Spritzenwagen dabei, mit dem die Narren für Abkühlung sorgen dürften. Und überhaupt: In dem mineralwasserreichen Stadtbezirk, sagt Strohm, sei der nächste Brunnen nie weit.

Wasserschläuche für die „Rue de la Musique“ in Stuttgart-West

Die Augustenstraße im Stuttgarter Westen wird am Samstag zur „Rue de la Musique“. Zwischen 14 und 22 Uhr treten viele verschiedene Bands und Singer-Songwriter auf. Annette Loers, die Geschäftsführerin des Kulturzentrums Merlin, das das Musikfest organisiert, erzählt, dass es auch im vergangenen Jahr zur „Rue de la Musique“ sehr heiß war. „Wir werden wieder Wasserschläuche mit vielen kleinen Löchern auf die Augustenstraße legen, die kühlen sollen“, sagt Loers. „Damit haben wir im vergangenen Jahr gute Erfahrungen gemacht.“ Außerdem stellt das Veranstaltungsteam viele Sonnenschirme auf, der Innenhof des Merlin sei ohnehin schattig.

Hohe Temperaturen kennt man auch beim Weilimdorfer Afrikafestival noch aus dem vergangenen Jahr. „Wir sind in Gesprächen mit der Stadt und hoffen, dass der Brunnen auf dem Ernst-Reuter-Platz noch angestellt wird“, sagt Astrid Fischer vom Verein Baye-Fall. „Gerade ist der nämlich leider noch aus.“ Die zehnte Auflage des Weilimdorfer Kulturfestivals geht von Freitag bis Sonntag. Was Fischer auch noch aus dem vergangenen Jahr kennt: „Wenn es so heiß ist, kommen die meisten Gäste eher abends. Aber Hauptsache, sie kommen.“

Am Berger Plätzle im Stuttgarter Osten ist für Sonntag das Sommerfest des MGV Stuttgart-Berg geplant. Dessen erste Vorsitzende Luisa Händle setzt angesichts der hohen Temperaturen vor allem darauf, viele alkoholfreie Getränke anzubieten. „Besonders alkoholfreie Spritz sind total gefragt“, so Händle. Das Berger Plätzle profitiert von vielen alten Bäumen, die am Rande des Parks der Villa Berg ihren Schatten werfen. Für die Kinder soll es eine Wasserstation mit Eimern und Schlauch geben, an der sich die Kleinen erfrischen können. Händle hat auch noch eine andere Idee: „Bei uns ist das Leuze ja gleich um die Ecke. Da kann man unser Fest ja mit einem Schwimmbadbesuch verbinden.“

Rettungsdienste geben Empfehlungen

Der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist am Wochenende laut eigenen Angaben nicht verstärkt im Einsatz - in entsprechenden Fällen aber, wie etwa auch die Malteser, natürlich zur Stelle. Generell wendet sich das DRK regelmäßig mit Hinweisen und Empfehlungen an die Stadtgesellschaft, wenn Hitzeperioden anstehen: viel Wasser trinken, genug essen, die Mittagshitze meiden und Sonnenschutz verwenden lautet dann die Devise.