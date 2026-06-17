Hitze in Stuttgart: Jede Menge Feste am Wochenende - so bereiten sich die Veranstalter vor

Eine Hitzewelle rollt auf Stuttgart zu. Gleichzeitig sind fürs Wochenende viele Feste geplant - allen voran das Leichtathletik-Festival. Wie bauen die Veranstalter vor?
Stuttgart steht ein heißes Wochenende bevor: Für Freitag, Samstag und Sonntag prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) viel Sonne und bis zu 35 Grad. Gleichzeitig finden in der Landeshauptstadt jede Menge Feste und Veranstaltungen statt. Die Augustenstraße im Westen verwandelt sich in eine „Rue de la Musique“. In der Innenstadt steigt das Gerberviertelfest. Und auf dem Marktplatz richtet der Württembergische Leichtathletikverband (WLV) das Leichtathletik-Festival aus. Wie bereiten sich die Veranstalter auf die Hitze vor?