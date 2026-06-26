Hitze in Schorndorf: Stadt ruft zum Gießen auf – Warum jetzt selbst alte Bäume Hilfe brauchen

Heiße Tage und trockene Böden bringen das Stadtgrün unter Druck. Die Stadt Schorndorf setzt jetzt auf Hilfe aus der Bürgerschaft – und das aus gutem Grund.
Die Sommerhitze hat auch Schorndorf fest im Griff. Während viele Menschen nach dem nächsten Schattenfleck Ausschau halten oder sich in kühle Räume flüchten, geraten die Bäume der Stadt zunehmend unter Stress. Hohe Temperaturen, trockene Böden und ausbleibender Regen zehren an den grünen Schattenspendern. Deshalb ruft die Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger nun dazu auf, beim Gießen mitzuhelfen.