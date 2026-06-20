Hitze in Berlin: Berliner Eiswürfelproduzent schiebt wegen Hitze Überstunden

Es ist heiß und die Lust auf Frappé, kühle Limonade oder Aperol Spritz steigt. Ein Produkt ist dafür jetzt besonders gefragt und wird von einer Berliner Firma tonnenweise ausgeliefert.
Berlin - Jan Püschels Telefon klingelt gerade sehr viel. Es ist heiß in Berlin und der Geschäftsführer hat etwas, das viele jetzt wollen: Eiswürfel. "Heute laufen alle Maschinen auf Hochtouren", sagt der 53-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Alle sieben Autos sind unterwegs und liefern aus. 13 Tonnen Eis werden hier heute produziert." Eben sei noch eine kurzfristige Anfrage für den Abend reingekommen. Wenn das Wetter so bleibe, müssten er und sein Team sich auf viele Überstunden einstellen.