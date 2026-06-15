Hitze in Baden-Württemberg: Was jetzt auf den Südwesten zukommt

Mehr als 35 Grad, erste Tropennächte und ungewöhnlich hohe Temperaturen für Mitte Juni: Baden-Württemberg steht vor einer Hitzewelle. Was man dazu wissen sollte.
Baden-Württemberg steht vor den bislang heißesten Tagen des Jahres. Schon ab Mittwoch steigen die Temperaturen ordentlich an, zum Wochenende sind vielerorts deutlich mehr als 30 Grad zu erwarten. „Das ist gerade für einen so frühen Zeitpunkt im Sommer schon ungewöhnlich“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Was auf die Menschen im Südwesten zukommt.