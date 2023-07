So läuft der Hitze-Dienstag

Hitze in Baden-Württemberg

1 Nach zwei Hitzerekordtagen wird der Dienstag „nur“ der zweitheißeste 11. Juli aller Zeiten in Stuttgart. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

In Stuttgart und dem Rest des Landes steigen die Temperaturen am Dienstag weit über 30 Grad. Wo wird es am heißesten? Und wird es wirklich ein Rekordtag?









35, teilweise 37 Grad: der Dienstag wird heiß in Baden-Württemberg. Auch ein neuer Rekordtag? Am Wochenende wurden in der Stuttgarter City an zwei Tagen hintereinander Hitzerekorde übertroffen. Noch nie war es Mitte Juli so heiß im Kessel.