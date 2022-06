1 In Stuttgart wird es heiß – im Rheintal vermutlich noch heißer. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Am Wochenende sind die bisher heißesten Tage des Jahres angekündigt – mehr als 35 Grad, was absolut außergewöhnlich ist. Womöglich wird sogar ein neuer Temperaturrekord gemessen. Der letzte datiert auf das Jahr 2013, als heiße Luft aus Afrika für eine Hitzewelle sorgte – die damals nach wenigen Tagen von einer Kaltfront beendet wurde.

So ist es auch für den kommenden Montag vorhergesagt. Davor dürften viele schwitzend auf die Thermometer schauen. Wer die Temperaturen vor der eigenen Haustüre eingeordnet haben möchte, erhält an dieser Stelle alles, was er braucht.

Hier ist es am heißesten

Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Temperatur-Messwerte der DWD-Wetterstationen in Baden-Württemberg:

Die Tabelle unten aktualisiert sich alle 30 Minuten von selbst und zeigt die jeweils heißesten Orte in Baden-Württemberg. Als wärmste Gegenden des Landes gilt das Rheintal von Freiburg bis Mannheim. Je höher die Messstelle liegt, desto niedriger die Temperatur.

In Stuttgart misst der Deutsche Wetterdienst die Temperatur am Schnarrenberg und am Flughafen, beide Stationen tauchen auch in der Tabelle auf. Für unser Datenprojekt „Klimazentrale“ werten wir außerdem die Daten von der städtischen Messstelle am Schwabenzentrum (hier) und der Landesanstalt für Umwelt an der Gnesener Straße in Bad Cannstatt (hier) aus.

Klimawandel vor Ort

Mit unserem Datenprojekt „Klimazentrale“ ermitteln wir, ob das Wetter ungewöhnlich ist – Tag für Tag, in allen Gemeinden der Metropolregion Stuttgart. Zudem berichten wir über Prognosen zum Sommer 2022, die Auswirkungen der Erderwärmung auf Baden-Württemberg und den Hitzeinsel-Effekt in der Stuttgarter Kessellage.

Wie Sie mit der Klimazentrale aktuelle und historische Wetterdaten für Ihren Ort abrufen können, erklären wir hier.