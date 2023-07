Am Wochenende wird in Baden-Württemberg der bislang heißeste Tag des Jahres erwartet. Wir zeigen, wo die Temperaturen am höchsten steigen – und wo es halbwegs erträglich bleibt.

Bis zu 35, stellenweise auch 37 Grad und mehr werden am Wochenende in Baden-Württemberg erwartet. Ein Schub subtropischer Luft bringt die Hitze in den Südwesten Deutschlands.

Wo wird es am Wochenende am heißesten? Das zeigt unser regelmäßig aktualisiertes Liveranking. Grundlage dafür sind die Messungen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) an mehreren Dutzend Messstellen in Baden-Württemberg. Klicken Sie sich durch, die Tabelle ist von heiß nach kühl sortiert. Am Schwarzwald und auf der Alb sind die Temperaturen deutlich erträglicher:

Lesen Sie auch

Der DWD hat explizit eine Hitzewarnung ausgesprochen. Menschen sollten sich nach Möglichkeit in kühlen Räumen aufhalten, genügend trinken, sich gut mit Sonnencreme eincremen und Aktivitäten im Freien einschränken. Bei der Abkühlung hilft ein Bad im Freibad oder Badesee.

So heiß ist es in Stuttgart

Der DWD misst die Temperaturen zumeist abseits der großen Städte. Dort ist es allerdings wesentlich wärmer, wie das Beispiel Stuttgart zeigt: Die DWD-Thermometer am Flughafen und am Schnarrenberg messen typischerweise zwei Grad niedrigere Werte als jene der Stadtverwaltung am Schwabenzentrum oder die LUBW an der Gnesener Straße in Bad Cannstatt.

Das Schaubild zeigt die aktuellen Stuttgarttemperaturen:

Heiße Tage sind im Hochsommer üblich, es kommt aber darauf an, wie viele es den gesamten Sommer über sind. In Stuttgart liegt der Sommer bisher im Rahmen des Üblichen, zumindest wenn man die letzten dreißig Jahre betrachtet. Gemessen mit den Werten der Jahre 1961 bis 1990 liegt die Zahl der heißen Tage mit 30 Grad oder mehr allerdings deutlich zu hoch.

Wie sich der Klimawandel auf das Wetter in der Metropolregion Stuttgart auswirkt, zeigt unser Datenprojekt „Klimazentrale“. Dort können Sie die Werte für Ihren Ort live abfragen.