Sie fragen sich, was Sie gegen die Hitze in Ihrem Zimmer unternehmen können? Wir haben 10 Tipps zusammengestellt, die gegen extreme Wärme im Zimmer helfen.

1. Nachts und morgen lüften

Tagsüber sollten die Fenster abgedunkelt werden, damit sich das Zimmer nicht so stark aufheizt. In den kühlen Abend- und Morgenstunden sollte dann so viel kühle Luft wie möglich ins Zimmer gelassen werden. Im Idealfall bleiben die Fenster über Nacht offen. Dadurch erreichen Sie die beste Abkühlung der Räume. Während des Tages sollten die Fenster möglichst geschlossen bleiben, sodass die kühle Luft nicht durch warme ersetzt wird.

2. Elektrische Geräte sparsamer verwenden

Jedes elektrische Gerät gibt Wärme ab. Je mehr Elektrogeräte laufen, desto mehr wärmt sich das Zimmer auf. Es ist daher sinnvoll, die Verwendung elektrischer Geräte einzuschränken. An besonders heißen Tagen kann man zudem auf das Kochen verzichten. Denn nichts heizt die Küche so schnell auf wie ein heißer Herd oder Backofen. Ein kaltes Mittag- und Abendessen sind also die bessere Wahl. Tipps für Gerichte an heißen Tagen finden Sie in unserem Ratgeber.

3. Die Luft entfeuchten

Die Sleep Foundation empfiehlt, bei schwüler Hitze einen Entfeuchter im Zimmer aufzustellen. Denn durch die Feuchtigkeit in der Luft kann sich die Hitze im Raum drückender anfühlen, so die Experten. Für Allergiker kann sich zudem eine Kombigerät aus Luftentfeuchter und Luftreiniger eignen, um die Symptome des Heuschnupfens zu lindern.

4. Ventilatoren einsetzen

Ein Ventilator wälzt die Luft im Raum zwar nur um, dennoch kann er die Hitze durch den Luftzug erträglicher machen. Insbesondere dann, wenn Sie eine Schüssel mit Eiswasser davorstellen, um für eine kühle Brise zu sorgen. Sie sollten den Ventilator aber nicht zu lange auf Ihren Körper richten, um einen Zug bzw. Verspannungen zu vermeiden. Das gilt insbesondere dann, wenn Sie schlafen.

5. Sonnenschutzfolien an die Fenster kleben

Gerade bei Fenstern, die sich nicht auf andere Weise abdunkeln lassen, können Sie Sonnenschutzfolien anbringen, um die Erwärmung des Zimmers zu reduzieren. Solche Folien gibt es ab etwa 30 Euro pro Quadratmeter zu kaufen. In der Regel können diese selbst angebracht werden, ohne dafür jemanden engagieren zu müssen.

6. Den Körper kühlen

Durch den Einsatz von Wassersprays, gekühlten Handtüchern oder auch dem Trinken von kaltem Wasser können Sie Ihren Körper abkühlen. Besorgen Sie sich zum Beispiel eine Sprühflasche, füllen Sie diese mit Wasser und stellen Sie sie in den Kühlschrank. Benetzen Sie dann regelmäßig Gesicht und andere Hautstellen Ihres Körpers. Zudem können Sie T-Shirts oder Handtücher im Kühlschrank abkühlen und bei Bedarf nutzen, um den Körper abzukühlen.

7. Kühlungsgeräte kaufen

Sehr effizient, im Betrieb aber auch sehr teuer, sind Kühlungsgeräte für die Wohnung. Also zum Beispiel Klimaanlagen, Verdunstungskühler oder eben Luftreiniger mit Kühlfunktion. Diese können jedoch bereits in der Anschaffung mehrere hundert Euro kosten und darüber hinaus auch hohe Betriebskosten verursachen. Zudem sind die Geräte meist sehr laut. Man sollte sich daher am besten in einem Fachgeschäft beraten lassen, bevor man zuschnappt.

8. Alte Glühbirnen auswechseln

Alte Glühbirnen verbrauchen nicht nur unnötig viel Strom, sie geben auch Wärme ab. Der Effekt auf die Temperatur eines Zimmers mag zwar gering sein, da man im Sommer ohnehin weniger Lichtquellen benötigt, aber es lohnt sich allemal. Denn laut Umweltbundesamt kann die Ersparnis durch den Einsatz von modernen LED-Lampen im Vergleich zu den alten Standard-Glühlampen bei bis zu 80 % liegen.

9. Den Schlafrhythmus anpassen

Sofern es Ihr Tagesablauf zulässt, könnten Sie Ihren Tagesablauf anpassen, sodass Sie später ins Bett gehen. Je dunkler es draußen ist, desto mehr kühlt die Umgebung ab. Gehen Sie also später ins Bett, können Sie die zusätzlichen Stunden dazu nutzen, um zu lüften. Das kann sich nicht nur positiv auf den Schlaf auswirken, sondern auch die Zimmertemperatur am Tag senken.

10. Die Einrichtung sommertauglich machen

Tatsächlich können textile Einrichtungsgegenstände zur Aufheizung eines Raumes beitragen. Dicke Vorhänge und Teppiche speichern Wärme und geben Sie an den Raum ab. Das kann im Sommer zusätzlich zur Hitzeeinwirkung beitragen. Aus diesem Grund könnten Sie alle unnötigen Gegenstände zumindest über die heißen Sommermonate im Keller zwischenlagern.