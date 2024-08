2 Blätter von Traubeneichen können bei Hitze 50 Grad warm werden (Archivbild). Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

Ein Forschungsteam testet die Temperatur von Baumblättern im Sommer. Das Ergebnis überrascht sie.











Birmensdorf - Die Blätter von Eichen können einer Studie zufolge Hitze gut aushalten. Ein Schweizer Team hat im vergangenen Sommer die Temperatur an Bäumen in der Schweiz, in Frankreich und in Spanien gemessen und kommt zu "verblüffenden" Ergebnissen, wie die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) berichtet.