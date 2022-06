1 Zeit für eine Abkühlung: Am Wochenende soll es bis zu 38 Grad in Baden-Württemberg geben. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Wochenende im Südwesten sollen örtlich Temperaturen von knapp unter 40 Grad möglich sein. Der Samstag hat gute Chancen auf den bisher wärmsten Tag des Jahres.















Link kopiert

Das Wochenende soll in vielen Teilen Deutschlands heiß werden. Im Südwesten sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag und Sonntag örtlich sogar Temperaturen von bis zu 38 Grad möglich.

Grund für die Hitzewelle ist demnach ein Hochdruckgebiet, das am Samstag über das Land hinweg Richtung Osten wandert. Dadurch gelangt heiße Luft aus Südwesteuropa zu uns, die sich in weiten Teilen Deutschlands ausbreitet, wie der Wetterdienst mitteilte. In den betroffenen Gebieten wird vor einer starken Wärmebelastung gewarnt. Der Samstag soll mancherorts der bisher heißeste Tag des Jahres werden.

Im Norden bleibt es hingegen etwas kühler. Hier rechnet der DWD mit Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad. Gewitter und Sturmböen können aber im ganzen Land auftreten. In der Nacht zu Sonntag können diese im Norden sogar etwas heftiger werden. Der DWD rechnet mit teils kräftigen Schauern oder Gewittern bei bis zu zwölf Grad an der Nordsee. In einigen Großstädten am Rhein sinken die Temperaturen auf bis zu 22 Grad.

Im Südwesten und der Mitte Deutschlands werden am Sonntag Temperaturen zwischen 27 bis 37 Grad erwartet. Im Norden und Nordwesten rechnet der DWD mit Höchstwerten von 17 bis 24 Grad. Gebietsweise kann es hier zu etwas Regen kommen. In der Mitte des Landes sowie im Westen, Südwesten und an den Alpen bleibt es tagsüber sonnig. Abends sollen dann aber kräftige Gewitter aufziehen.