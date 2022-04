1 Das Fontänenfeld sprudelt – die Bäume lassen auf sich warten. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Druck auf die Stadtverwaltung, auf dem Marktplatz doch noch für eine wenigstens rudimentäre Beschattung und Begrünung zu sorgen, wächst. Neben dem Linksbündnis fordert nun auch die CDU-Ratsfraktion, mobile Bäume zusätzlich zu dem neu angelegten Fontänenfeld aufzustellen.















Neben dem Linksbündnis macht jetzt auch die CDU-Fraktion im Rathaus Druck beim Thema mobile Bäume auf dem Stuttgarter Marktplatz. Die Fraktion fordert die städtische Tochter Märkte Stuttgart GmbH auf, bis zur Wiedereröffnung des Wochenmarkts auf dem Platz im Juni eine Standkonzeption zu erstellen, die das Aufstellen von Baumkübeln trotz des Marktbetriebs ermöglicht. Der Chef der Märkte, Thomas Lehmann, hatte zuletzt im Ausschuss für Stadtentwicklung den verdutzten Stadträten erklärt, mobile Bäume auf dem Marktplatz würden der Standkonzeption der Wochenmarktbeschicker im Wege stehen und seien daher bei den Marktbeschickern „nicht durchsetzbar“.

Auch Lehmanns Vorschlag, die Bäume anstelle des neuen Wasserspiels aufzustellen und die Fontänen an Markttagen stillzulegen, stößt bei der CDU auf Ablehnung: „Für uns ist eine Entweder-oder-Variante keine Option“, heißt es im Antrag der Union. Es brauche auch an Markttagen beides, Wasserspiel und Bäume. Zuvor hatte bereits das Linksbündnis die Argumentation des Märktechefs als „unangemessen“ kritisiert. Die Fraktionsgemeinschaft will unter Einbeziehung der Abteilung Stadtklimatologie im Umweltausschuss eine rasche Entscheidung über das Aufstellen der im Grundsatz beschlossenen fünf Pflanztröge herbeiführen.

Ecke um das Fontänenfeld ist Hitze-Hotspot auf dem Marktplatz

Weil die Ecke rund um das Fontänenfeld als Hitze-Hotspot gilt (dort scheint die Sonne am längsten), wäre es aus Sicht der Klimatologen ein idealer Standort für die Baumtröge. Die Stadträte hatten sich allerdings nicht zu einer Entscheidung durchringen können. Die Grünen hatten vorgeschlagen, nach Alternativstandorten auf dem Platz zu suchen und dabei die Fläche rund um die neue Rathaus-Außengastronomie ins Spiel gebracht. Dies ist allerdings die am längsten verschattete Fläche auf dem Marktplatz.