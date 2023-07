Durchatmen und durchlüften sind nach den vergangenen hochsommerlich-heißen Tagen angesagt. Doch die aktuelle leichte Abkühlung währt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur kurz: Während am Donnerstag im Norden und im äußersten Südosten noch ein gewisses Schauer- und Gewitterrisiko besteht, ist es sonst überwiegend recht freundlich mit Höchstwerten zwischen 19 bis 27 Grad.

Wieder Temperaturen um die 30 Grad

Doch bereits am Freitag erwarten die Meteorologen im Süden wieder Temperaturen um die 30 Grad. Auch sonst wird es mit 25 bis 29 Grad schon wieder etwas wärmer, berichtete der DWD am Mittwoch. Nur an den Küsten werde es etwas weniger warm. Im Bereich der Küsten und der Alpen seien auch Schauer möglich.

Lesen Sie auch

Bei 31 bis 37 Grad kommen die Menschen ins Schwitzen

Bereits am Samstag stehen die Wetter-Zeichen dann wieder auf schwülheiß. Bei 31 bis 37 Grad kommen die Menschen ins Schwitzen. In der Südosthälfte scheint oftmals die Sonne, während in der Nordwesthälfte starke Quellbewölkung aufkommt. Das Schauer- und Gewitterrisiko steigt nach DWD-Angaben dann erheblich an. Örtlich drohen wieder Unwetter. Am Sonntag setze dann von Westen her eine Wetterberuhigung ein, hieß es. Die Höchstwerte liegen dann bei 22 bis 31 Grad.