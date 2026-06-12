Hitze-Check in Göppingen: 1000 kühlende Bäume sind verschwunden​

Im bundesweiten Hitze-Check der Deutschen Umwelthilfe landet die Stadt Göppingen unter 195 Städten auf Platz 144. Die Versiegelung schreitet weiter voran, und es gibt zu wenig Bäume.

Am 11. Juni war wieder der bundesweite Hitzeaktionstag. In diesem Jahr ist das Schwerpunktthema „Gemeinsam vorsorgen gegen Extremhitze“. Passend dazu hat jetzt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ihren Hitze-Check 2026 veröffentlicht, der in diesem Jahr einen besonderen Fokus auf den Baum- und Grünflächenbestand sowie die Entwicklung in den Städten legt. Mehr als 900.000 Bäume sind demnach zwischen 2018 und 2025 aus den untersuchten 195 Städten mit mehr als 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern verschwunden – allein in Göppingen sind es mehr als 1000. In der Gesamtauswertung landet Göppingen im Gegensatz zu den Vorjahren auf einem Platz im hinteren Mittelfeld. Fazit der Untersuchung: In fast allen deutschen Städten finden Bürgerinnen und Bürger immer weniger Schutz vor den Folgen der Klimakrise.​

Nur sieben Städte erreichen den wissenschaftlich empfohlenen Richtwert Beim diesjährigen Hitze-Check liegt der Fokus auf dem klimawirksamen Baumbestand (Beschirmungsgrad) und dem Trend der Flächenversiegelung zwischen den Jahren 2018 und 2025. Der Beschirmungsgrad gibt den Anteil der Bedeckung des Bodens durch Vegetation innerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche an, die höher als 2,5 Meter ist. Daraus lässt sich abschätzen, wie viele Bäume vorhanden und über die Jahre verloren gegangen sind. Nur sieben Städte erreichen den wissenschaftlich empfohlenen Richtwert von mindestens 30 Prozent Baumbeschirmung. Der im vergangenen Jahr entwickelte Hitzebetroffenheitsindex weist die allgemeine Hitzebelastung der jeweiligen Stadt aus.​

Da in allen untersuchten Städten neue Flächen versiegelt wurden, konnte die DUH beim Versiegelungstrend keine einzige grüne Karte verteilen. Beim Hitzebetroffenheitsindex, der sich aus den Indikatoren Versiegelung, Grünflächenvolumen, Oberflächentemperatur und Bevölkerungsdichte zusammensetzt, verschlechtert sich die Lage im Vergleich zum Vorjahr sogar: Obwohl insgesamt fünf Städte mehr untersucht wurden als noch 2025, ist die Zahl der grünen Karten von 28 auf 21 gesunken.​

Für Göppingen reicht es am Ende knapp in der Gesamtwertung zu einer Gelben Karte, aber dennoch nur zum 144. Platz von 195. Eine Rote Karte gibt es für den Beschirmungsgrad, der mit 19,26 Prozent weit weg von den empfohlenen 30 Prozent liegt. Und wenig Bäume bedeuten eben viel Hitze. Hinzu kommt, dass in den vergangenen sieben Jahren nach Berechnungen und Auswertungen der DUH in der Stadt 1068 Bäume verschwunden sind.

Gerade noch zu einer Gelben Karte hat es beim Versiegelungstrend gereicht: Der liegt bei 0,49 Prozent, so viel zusätzliche Fläche ist in den vergangenen sieben Jahren versiegelt worden. Ab 0,5 Prozent hätte es auch hier die Rote Karte gegeben. Ebenfalls eine Gelbe Karte ist es beim Hitzebetroffenheitsindex geworden: Der liegt bei 15,41 und zeigt, wie stark die Bevölkerung von sommerlicher Hitze betroffen ist. Er ist der Mittelwert aller bewohnten 100 mal 100 Meter große Rasterzellen und setzt sich zu gleichen Teilen aus vier Faktoren zusammen: Versiegelung, Grünvolumen, durchschnittliche Oberflächentemperatur der Sommermonate und Bevölkerungsdichte. Ein guter Wert liegt hier bei 12 bis 13, ab 16 gibt es eine Rote Karte. Die Oberflächentemperatur ist im aktuellen Check nicht gesondert ausgewiesen worden, allerdings im Jahr 2025: Im Sommer betrug sie in Göppingen zwischen 12 und 13 Uhr im Schnitt 34,46 Grad, ermittelt aus Satellitendaten der Monate Juni bis August in den Jahren 2019 bis 2024.​

Ein Blick in die nähere Umgebung zeigt, dass Göppingen im Vergleich noch relativ gut abschneidet. Unter den 20 Städten auf den letzten Rängen finden sich Aalen mit mehr als 2000 verschwundenen Bäumen, Schwäbisch Gmünd mit einem Versiegelungstrend von 0,87 Prozent und Esslingen mit einem sehr hohen Hitzebetroffenheitsindex von 16,17. Auf den drei letzten Plätzen liegen bundesweit drei Städte aus dem Land, alle am Rhein: Offenburg, Lahr und Mannheim.​

Hitze-Check wird weiterentwickelt

Entwicklung

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) entwickelt den Hitze-Check jährlich weiter. Beim ersten Hitze-Check 2024 wurden die Versiegelung und das Grünflächenvolumen betrachtet. Im zweiten Hitze-Check stand der Hitzebetroffenheitsindex im Mittelpunkt. Für dessen Berechnung werden bewohnte Flächen einer Stadt in Raster unterteilt und anhand von vier Indikatoren ausgewertet: Neben Versiegelung und Grünflächenvolumen sind hierfür die Oberflächentemperatur und die Bevölkerungsdichte hinzugekommen.​

Wertung

Für den diesjährigen Check hat die Deutsche Umwelthilfe aus den neuen Indikatoren Baumüberschirmung und Versiegelungstrend sowie dem Hitzebetroffenheitsindex eine Gesamtwertung gebildet. Für Göppingen gab es am Ende eine Gelbe Karte.