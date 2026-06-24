Hitze am Wochenende: Fellbach sagt Kinderfest ab – „Die Gesundheit hat oberste Priorität“

Während Waiblingen und Backnang ihre Straßenfeste trotz Hitzewelle durchziehen, zieht Fellbach die Notbremse. Das Kinderkulturfest am Sonntag wird aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Eigentlich sollte der Kirchplatz in Fellbach am Sonntag zu einer kleinen skandinavischen Fantasiewelt werden. Kinder hätten Schärenschiffe gebaut, sich mit Pippi Langstrumpf auf Abenteuer begeben und auf den Spuren von Michel aus Lönneberga einen Suppenschüssel-Parcours gemeistert. Statt fröhlichem Kinderlachen und Bastelaktionen herrscht nun jedoch Ernüchterung: Die Stadt Fellbach sagt ihr Kinderkulturfest kurzfristig ab.

Die Entscheidung fällt in einer Woche, in der die Wetterprognosen vor allem eines versprechen: brütende Hitze. Temperaturen von deutlich über 35 Grad werden für das Wochenende erwartet. Gerade für die jüngsten Besucherinnen und Besucher wäre das Fest damit zu einem gesundheitlichen Risiko geworden. Wie die Stadt Fellbach mitteilt, habe man die Lage sorgfältig geprüft und sich schließlich gegen die Durchführung entschieden.

Gesundheit geht vor bei extremer Hitze

„Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, erklärt die Kulturamtsleiterin Maja Heidenreich. Nach sorgfältiger Abwägung sei man jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass eine dreistündige Außenveranstaltung zwischen 14 und 17 Uhr – also genau während der heißesten Tageszeit – insbesondere für Familien mit kleinen Kindern eine erhebliche Belastung darstellen würde.

Die Gesundheit habe oberste Priorität, betont die Stadt. Deshalb werde das Kinderkulturfest am Sonntag nicht stattfinden. Die Verwaltung bittet Besucherinnen und Besucher um Verständnis.

Kurioserweise hatten die Veranstalter bei der Ankündigung noch ganz andere Wetterprobleme im Blick. Damals hieß es ausdrücklich: Selbst schlechtes Wetter werde das Fest nicht verhindern. Für Regen sei ein Ausweichkonzept vorbereitet. Der sogenannte „Regenplan“ sollte sicherstellen, dass die Veranstaltung nicht ins Wasser fällt.

Vom Regenplan zur Hitzewarnung

Nun ist das genaue Gegenteil eingetreten. Nicht Regen, sondern sengende Sonne macht den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Die Wetterlage hat sich in den vergangenen Jahren immer häufiger als Herausforderung für Veranstalter erwiesen. Während früher Gewitter und Dauerregen als größte Unsicherheitsfaktoren galten, rücken inzwischen Hitzewellen zunehmend in den Fokus.

Das Altstadtfest in Waiblingen soll trotz zu erwartender Hitze wie gewohnt stattfinden. Foto: Gottfried Stoppel

Dass die Entscheidung keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt der Blick in die Region. Die großen Straßenfeste in Waiblingen und Backnang sollen nach aktuellem Stand wie geplant stattfinden. Sowohl das traditionsreiche Altstadtfest in Waiblingen als auch das Backnanger Straßenfest halten an ihren Programmen fest. Dort setzen die Veranstalter offenbar auf zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen und die Eigenverantwortung der Besucher.

Für Fellbach fiel die Abwägung anders aus. Das dürfte vor allem mit der Zielgruppe zusammenhängen. Während Straßenfeste Menschen aller Altersgruppen ansprechen, richtet sich das Kinderkulturfest gezielt an Familien mit kleinen Kindern. Gerade sie reagieren besonders empfindlich auf extreme Temperaturen.

Pippi bleibt diesmal zu Hause

Damit bleibt auch das diesjährige Motto des Kinderkulturfests vorerst unerfüllt. Im Rahmen des Europäischen Kultursommers sollten Dänemark, Norwegen und Schweden im Mittelpunkt stehen. Geplant waren zahlreiche Mitmachangebote rund um die beliebten Figuren von Astrid Lindgren. Bastelstationen, kreative Werkstätten und Spielangebote sollten den Kirchplatz in eine nordische Erlebniswelt verwandeln.

Nun wird daraus nichts. Statt Bullerbü und Krachmacherstraße heißt es am Sonntag vor allem: Schatten suchen, ausreichend trinken und die heißesten Stunden des Tages im Freien möglichst meiden.

Für die Kinder dürfte das eine Enttäuschung sein. Angesichts der angekündigten Temperaturen erscheint die Entscheidung jedoch nachvollziehbar. Manchmal ist selbst für die größten Abenteurer klar: Gegen die Hitze hilft kein Regenplan.