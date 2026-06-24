Hitze am Wochenende: Fellbach sagt Kinderfest ab – „Die Gesundheit hat oberste Priorität“

Während Waiblingen und Backnang ihre Straßenfeste trotz Hitzewelle durchziehen, zieht Fellbach die Notbremse. Das Kinderkulturfest am Sonntag wird aus Sicherheitsgründen abgesagt.
Eigentlich sollte der Kirchplatz in Fellbach am Sonntag zu einer kleinen skandinavischen Fantasiewelt werden. Kinder hätten Schärenschiffe gebaut, sich mit Pippi Langstrumpf auf Abenteuer begeben und auf den Spuren von Michel aus Lönneberga einen Suppenschüssel-Parcours gemeistert. Statt fröhlichem Kinderlachen und Bastelaktionen herrscht nun jedoch Ernüchterung: Die Stadt Fellbach sagt ihr Kinderkulturfest kurzfristig ab.