Hitproduzent Jack White: Ohne meine Frau wäre ich gestorben

Zweimal lag Hitproduzent Jack White in den letzten Monaten im Koma, zweimal auf der Intensivstation. In einem Interview berichtet der 84-Jährige nun von seinen lebensbedrohlichen Gesundheitsproblemen und der Rettung durch seine Frau Rafaella.

Der Hitproduzent Jack White (84) hat dramatische Wochen und Monate hinter sich bringen müssen. Zweimal hing sein Leben am seidenen Faden, zweimal lag er auf der Intensivstation, zweimal befand er sich im Koma, zweimal machte ihm zusätzlich eine schwere Lungenentzündung zu schaffen. Jetzt spricht der Musikmogul in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" zum ersten Mal ausführlich über die schwere Zeit - und dankt dabei vor allem seiner Frau Rafaella Nußbaum (40): "Ohne meine Frau wäre ich gestorben."

Kurz vor Weihnachten ereilte Horst Nußbaum, so sein bürgerlicher Name, der erste Schicksalsschlag. Er fuhr an dem verschneiten Dezember-Tag noch einmal in sein Büro. Mit seinen nassen Schuhen sei er auf dem Parkettboden ausgerutscht und gestürzt, berichtet White: "Mit dem Hinterkopf bin ich dann wohl gegen den Schreibtisch geknallt und lag bewusstlos auf dem Boden. Ich bin ins Koma gefallen." Seine Frau habe ihn gerettet. Ihr Instinkt habe ihr gesagt, dass etwas nicht stimme, weswegen sie ihn zunächst erreichen wollte und anschließend zu Hilfe eilte.

"Da habe ich meinen Mann dann liegen sehen", so die 40-Jährige, "und so geschrien wie noch nie in meinem Leben zuvor." Die herbeigerufenen Rettungskräfte hätten White stabilisieren und intubieren müssen, damit sie ihn abtransportieren konnten. Erst nach Wochen auf der Intensivstation sei er wieder wach geworden. "Es war so wichtig, dass sein Gehirn nicht unterversorgt war, damit keine Schäden blieben. Ich habe so sehr um ihn gebangt und schreckliche Angst um Jack gehabt", berichtet Rafaella über den Vorfall.

Haushälterin fand Jack White in seinem Bett

Nur fünf Wochen später folgte dann ein nicht minder schwerer gesundheitlicher Rückschlag. Seine Haushälterin habe ihn mit einem Schlaganfall im Bett vorgefunden. Er selbst habe davon überhaupt nichts mitbekommen: "Ich lag wieder im Koma und bin erst vier Wochen später auf der Intensivstation wieder wach geworden. Es war einfach schrecklich - total verkabelt, dieses schreckliche Bett, aus dem man nicht rauskommt, gleißendes Licht, das andauernde Piepen."

Das Verrückte sei, so White, dass sein Kopf trotz dieser Vorfälle völlig gesund geblieben sei. Auch körperlich erhole er sich blendend. "Es geht mir richtig gut. Ich habe keinerlei Schaden beibehalten. Ich bin nahezu der alte Jack. Ich kann normal gehen, stehen, sprechen." Nur ein leichter Schwindel nach dem Aufstehen hätte er noch bis vor zwei Tagen verspürt, der ihn etwas beeinträchtigt habe. Ansonsten sei er einfach nur dankbar, endlich wieder daheim bei seiner Frau und seinen zwei kleinen Kindern sein zu können: "In meinem eigenen Bett."

Angst vor dem Sterben habe er zu keiner Zeit gehabt. Dennoch versucht Jack White nun in Zukunft noch gesünder zu leben: "Ich bin ja eigentlich für mein Alter sehr fit. Vor Dezember bin ich dreimal die Woche auf meinem Hometrainer gewesen. Habe mich ausgewogen ernährt. Ich habe nie geraucht und immer nur mäßig Rotwein getrunken." Sein Leben lang hätte er aber Stress empfunden und sehr viel gearbeitet. In Zukunft verbannt der 84-Jährige jetzt auch noch Zucker aus seiner Ernährung.

Nach der Fußball-Karriere folgte die Musik-Karriere

Der gebürtige Kölner schlug in den frühen 60er-Jahren zunächst eine Karriere als Fußballprofi ein und spielte unter anderem für Viktoria Köln, Tennis Borussia Berlin und das niederländische Topteam PSV Eindhoven. Bereits zu dieser Zeit brachte er erste eigene Platten unter seinem Pseudonym Jack White heraus, später konzentrierte er sich auf das Komponieren und Produzieren. Aus seiner Feder stammen unter anderem die Megahits wie "Fußball ist unser Leben" von der DFB-Elf, "Looking for freedom" von David Hasselhoff, "Schöne Maid" von Tony Marshall oder "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" von Jürgen Marcus.

Zudem arbeitete er mit Stars wie Roland Kaiser, Ireen Sheer, Hansi Hinterseer, Roberto Blanco, Engelbert oder Tony Christie zusammen. White erhielt mehr als 400 Gold- und Platin-Auszeichnungen. Er ist seit 2015 mit der 44 Jahre jüngeren Rafaella verheiratet. Die beiden haben Sohn Maximilian Noah (6) und Tochter Angelina Melody (1). Aus seinen drei vorherigen Ehen hat White drei weitere Kinder.